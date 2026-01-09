L’ EURNOK recule , réagissant à la fois à la faiblesse allemande et à la surprise inflationniste en Norvège.

L’ inflation norvégienne surprend à la hausse à 3.2% y/y , au-dessus des attentes.

Le commerce extérieur allemand se détériore nettement, avec une chute marquée des exportations.

Les dernières statistiques macroéconomiques publiées en Europe ont provoqué des mouvements notables sur le marché des changes, en particulier sur la paire EURNOK. La combinaison de données décevantes en Allemagne et d’une inflation plus élevée que prévu en Norvège a renforcé la couronne norvégienne face à l’euro, illustrant une divergence économique et monétaire croissante entre les deux régions.

🏭 Allemagne : une activité industrielle et commerciale sous pression

Production industrielle en repli

La production industrielle allemande a reculé de -0.8% en variation mensuelle, un chiffre légèrement inférieur aux attentes du marché (-0.7%) et en net contraste avec la hausse de +1.8% observée précédemment. Cette contraction confirme la fragilité persistante du secteur industriel, pilier traditionnel de la première économie européenne.

En rythme annuel, la production ressort à -0.8% y/y, un résultat certes légèrement meilleur que le consensus (-1%), mais en nette dégradation par rapport à la croissance de +0.88% enregistrée auparavant. Ces chiffres suggèrent que le rebond observé ces derniers mois peine à se matérialiser de manière durable.

Commerce extérieur : nette détérioration

Le solde commercial allemand s’est fortement contracté, atteignant 13.1 milliards d’euros, bien en dessous des 16.4 milliards attendus et des 16.9 milliards précédents. Cette évolution est principalement due à une chute marquée des exportations, en baisse de -2.5%, alors que le marché anticipait seulement -0.2%, après -0.1% précédemment.

Dans le même temps, les importations progressent de +0.8%, au-dessus des attentes (+0.3%) et en fort contraste avec la baisse de -1.2% observée le mois précédent. Cette combinaison — exportations en recul et importations en hausse — pèse sur la contribution du commerce extérieur à la croissance allemande et renforce les inquiétudes sur la compétitivité du secteur exportateur.

🇳🇴 Norvège : l’inflation surprend à la hausse

Un CPI nettement au-dessus des attentes

En Norvège, l’attention s’est portée sur l’indice des prix à la consommation, qui est ressorti à 3.2% en glissement annuel, contre 2.9% attendu et 3% précédemment. Cette surprise haussière ravive les craintes de pressions inflationnistes plus persistantes, dans un contexte où la Banque centrale norvégienne reste particulièrement attentive à la dynamique des prix.

Sur une base mensuelle, l’inflation progresse toutefois de seulement +0.1%, ce qui indique que la dynamique à court terme reste modérée, malgré le niveau annuel plus élevé.

Implications pour la politique monétaire

Cette donnée renforce l’idée que la Norges Bank pourrait maintenir une posture restrictive plus longtemps que certaines de ses homologues européennes. Une inflation supérieure aux attentes réduit la probabilité d’un assouplissement monétaire rapide, soutenant mécaniquement la couronne norvégienne.

💱 Réaction du marché des changes : l’EURNOK en repli

Double effet macro sur la paire

La paire EURNOK a réagi par une baisse marquée, reflétant un double choc macroéconomique :

Affaiblissement de l’euro , pénalisé par des données allemandes décevantes, notamment la chute des exportations.

Renforcement de la couronne norvégienne, soutenue par une inflation plus élevée qu’anticipé.

Ce mouvement illustre la sensibilité de la paire aux différentiels de croissance et d’inflation, ainsi qu’aux anticipations de politique monétaire relative entre la zone euro et la Norvège.

Un signal négatif pour la zone euro

Au-delà de la réaction immédiate sur le Forex, ces chiffres allemands alimentent le sentiment que la zone euro reste vulnérable à un ralentissement industriel prolongé. Pour les investisseurs, cela renforce l’attrait des devises de pays affichant une inflation plus robuste et une meilleure résilience macroéconomique.

📉 Perspectives à court terme pour l’euro et la couronne

Pressions persistantes sur l’euro

Tant que les indicateurs avancés allemands ne montrent pas de reprise claire, l’euro pourrait rester sous pression, en particulier face aux devises bénéficiant d’un soutien fondamental plus solide.

Couronne norvégienne favorisée par le contexte macro

De son côté, la NOK pourrait continuer de tirer parti d’une inflation supérieure aux attentes et d’un environnement monétaire plus restrictif, même si la faiblesse de la dynamique mensuelle du CPI invite à une certaine prudence.

❓ FAQ

Pourquoi les données allemandes sont-elles si importantes ?

L’Allemagne est le moteur industriel de la zone euro, et ses performances influencent fortement la perception de la croissance européenne.

La baisse des exportations allemandes est-elle préoccupante ?

Oui, car elle reflète une faiblesse de la demande extérieure et pèse sur la croissance globale.

Pourquoi l’inflation norvégienne soutient-elle la NOK ?

Une inflation plus élevée réduit la probabilité de baisses de taux, ce qui soutient la devise.

La hausse de l’inflation en Norvège est-elle durable ?

La dynamique mensuelle reste faible, ce qui suggère que le mouvement pourrait être partiellement transitoire.

Quelle tendance pour l’EURNOK à court terme ?

Le biais reste baissier, tant que la divergence macroéconomique entre la zone euro et la Norvège persiste.

Source: xStation5