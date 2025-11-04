Enveloppe d’investissement annuelle de 6% à 8% du revenu total , notamment dans l’IA et la data.

Objectif de croissance de l’ EBITDA entre +8% et +12% sur la durée du plan.

Points clés Objectif de croissance de l’ EBITDA entre +8% et +12% sur la durée du plan.

Taux de conversion free cash-flow / EBITDA ≥65% chaque année.

Une trajectoire de croissance ambitieuse jusqu’en 2028 Dans le cadre de son plan stratégique Amplify25-28, Edenred vise une hausse de l’EBITDA comprise entre +8% et +12% sur la période.

Le groupe prévoit une croissance organique de +2% à +4% en 2026, puis +8% à +12% par an en 2027 et 2028. Chaque année, Edenred s’engage à maintenir un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 65%, reflétant la forte génération de trésorerie et la visibilité de son modèle. Investissements et innovation Edenred compte investir 6% à 8% de son revenu total chaque année, principalement dans l’intelligence artificielle et la data, afin de renforcer les capacités de sa plateforme digitale et d’optimiser l’expérience utilisateur. Le groupe poursuivra également une croissance externe sélective et disciplinée, tout en conservant une notation “Strong Investment Grade”. Une stratégie centrée sur la croissance et la rentabilité Edenred entend accroître sa base d’utilisateurs (actuellement 60 millions) et augmenter le revenu moyen par utilisateur grâce à : L’acquisition de nouveaux clients sur des marchés encore sous-pénétrés.

La multiplication des ventes additionnelles et croisées .

La monétisation accrue de l’audience de sa plateforme. Enfin, le groupe prévoit de rehausser chaque année son dividende par action et de poursuivre son programme de rachats d’actions afin de renforcer la création de valeur pour les actionnaires.

