Sentiments mitigés à Wall Street dans le contexte de la guerre en Iran. Les actions Oracle enregistrent une hausse de 10 %.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont reculé de 0,1 % à la suite de la publication des données sur l'inflation américaine en février, qui ont été conformes aux attentes, et de la proposition de l'Agence internationale de l'énergie de libérer les réserves stratégiques de pétrole. Les commentaires de Donald Trump suggèrent que le conflit avec l'Iran pourrait toucher à sa fin, bien qu'Axios, citant des sources, ait rapporté que la guerre pourrait se poursuivre pendant plusieurs semaines encore. Source: xStation5 Actualités des entreprises Tesla (TSLA.US) progresse de 0,5 % après l'annonce que la société accélère ses travaux sur un projet d'agent IA.

progresse de après l'annonce que la société accélère ses travaux sur un projet d'agent IA. AeroVironment (AVAV.US) recule de plus de 12 % après avoir annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux prévisions et revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

recule de après avoir annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux prévisions et revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Alliant Energy (LNT.US) progresse de 0,3 % après que RBC Capital Markets a initié la couverture du titre avec une note « surperformer ».

Campbell's (CPB.US) recule de 5 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année.

CarMax (KMX.US) progresse de 7 % après que l'investisseur activiste Starboard Value a révélé détenir une participation d'une valeur d'environ 350 millions de dollars.

Intuitive Surgical (ISRG.US) progresse de 0,3 % après que Citi a relevé la note du titre à « acheter ».

progresse de après que Citi a relevé la note du titre à « acheter ». Nike (NKE.US) grimpe de 2 % après que Barclays a relevé sa note à « surpondérer ».

grimpe de après que Barclays a relevé sa note à « surpondérer ». Oracle (ORCL.US) bondit de 10 % après avoir publié des résultats très solides et des prévisions indiquant une demande soutenue pour les infrastructures d'IA.

bondit de après avoir publié des résultats très solides et des prévisions indiquant une demande soutenue pour les infrastructures d'IA. Serve Robotics (SERV.US) progresse de 13 % après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre et revu ses prévisions à la hausse.

Upstart (UPST.US) gagne 2 % après avoir annoncé son intention de demander une charte bancaire nationale américaine.

uniQure (QURE.US) progresse de 2 % après que Mizuho a relevé la note du titre à « surperformance ». Oracle apaise les inquiétudes du Nasdaq Oracle (ORCL.US), un géant des infrastructures d'IA qui a récemment été au centre d'un débat sur les dépenses d'investissement et le niveau d'endettement du secteur technologique, a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre fiscal 2026 et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027. Ces résultats ont soutenu le cours de l'action, même si les investisseurs continuent d'évaluer l'ampleur des dépenses consacrées aux infrastructures d'IA et les risques financiers associés. Oracle (ORCL.US) a dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices.

La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 à 90 milliards de dollars.

À la suite de ces résultats, l'action a bondi de 14 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 17,19 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 16,9 milliards de dollars et en hausse par rapport aux 14,1 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 1,79 dollar, dépassant les prévisions de 1,70 dollar.

Le segment cloud a généré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations du marché.

Le chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud a atteint 4,9 milliards de dollars, dépassant également les attentes.

La société a souligné la forte demande pour les services d'IA et de cloud, avec un carnet de commandes atteignant 553 milliards de dollars.

Oracle a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires de 67 milliards de dollars pour l'exercice 2026 et a conservé son dividende trimestriel à 0,50 dollar par action.

Dans le même temps, la société augmente très fortement ses investissements dans les centres de données d'IA : les dépenses d'investissement ont bondi de 269 % en un trimestre pour atteindre 8,5 milliards de dollars, et les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année pourraient atteindre 50 milliards de dollars.

Selon les médias, la société pourrait envisager de supprimer des milliers d'emplois afin de financer l'expansion de son infrastructure d'IA.

Oracle a également démenti les informations selon lesquelles le projet d'expansion du centre de données Stargate avec OpenAI (OPAI.PVT) au Texas aurait été suspendu.

Malgré le rebond observé aujourd'hui, l'action reste sous pression : elle a chuté d'environ 54 % au cours des six derniers mois et de 23 % depuis le début de l'année. Les dépenses élevées en infrastructures d'IA constituent une tendance générale dans le secteur : Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US) et Microsoft (MSFT.US) prévoient d'allouer au total environ 650 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2026, principalement pour des centres de données IA. Source: xStation5

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