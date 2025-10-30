Eli Lilly après la publication de ses résultats : des attentes élevées, des résultats encore plus impressionnants.

Eli Lilly est une société pharmaceutique américaine forte d'une histoire centenaire, spécialisée dans le traitement des maladies métaboliques, de l'oncologie et de l'immunologie. Ces dernières années, elle est toutefois devenue un leader mondial dans le domaine du traitement de l'obésité et du diabète.

La croissance de Lilly repose essentiellement sur la demande en médicaments incrétines et l'expansion rapide de ses capacités de production, qui lui permettent de convertir la demande en ventes. Cette demande est considérable dans un contexte où l'obésité représente un problème majeur dans la plupart des pays du monde. Un autre moteur de croissance est constitué par les nouvelles molécules, notamment l'agoniste oral du GLP1, l'orforglipron, qui a obtenu des résultats positifs lors des essais de phase III et qui devrait être enregistré pour le traitement du diabète et de l'obésité. Dans la pratique, cela signifie une nouvelle expansion du portefeuille, de la disponibilité et des indications, ce qui contribuera à soutenir une forte croissance des revenus pour les années à venir.

Le marché s'attendait à un trimestre très solide, mais la société a publié des résultats supérieurs au consensus. Le bénéfice par action ajusté a dépassé les attentes des analystes, et Lilly a simultanément relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 54 %, pour atteindre 17,60 milliards de dollars.

BPA : 6,21 $, BPA ajusté : 7,02 $.

Les ventes de Mounjaro ont augmenté de 109 %, pour atteindre 6,52 milliards de dollars.

Les ventes de Zepbound ont augmenté de 185 %, pour atteindre 3,59 milliards de dollars.

Après cette augmentation, les prévisions pour l'exercice 2025 dépasseront 63,0 milliards de dollars, et le bénéfice par action devrait être supérieur à 23 dollars.

Les données trimestrielles et les prévisions revues à la hausse proviennent du communiqué de la société. Le dépassement manifeste des attentes et la ventilation des ventes des principaux médicaments confirment les soupçons des analystes quant à la bonne santé de la société.

Dans le même temps, le principal concurrent, Novo Nordisk, traverse une période plus difficile. La société a publié un avertissement sur ses résultats, annoncé un changement de PDG et mis en place des programmes de réduction des coûts et d'emploi. En conséquence, le cours de l'action a très baissé, ce qui contraste avec la réaction relativement stable du marché aux résultats de Lilly et à la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

La différence de rendement s'explique principalement par la crédibilité des résultats et du discours. Lilly relève ses prévisions et affiche une très forte croissance des ventes de ses principaux produits, ce qui réduit la décote de risque et soutient les valorisations malgré des multiples exigeants.

Novo Nordisk est confrontée à la fois à des pressions opérationnelles et à des changements dans sa direction et sa structure, ce qui accroît l'incertitude et pèse sur sa valorisation. Les investisseurs préfèrent une entreprise qui augmente de manière réaliste son volume et confirme ses marges. Selon la presse, les cotations américaines de Novo ont baissé d'environ un tiers cette année, tandis que Lilly, après avoir publié de meilleurs résultats et des prévisions plus élevées, continue de croître et enregistre déjà une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

Eli Lilly affiche aujourd'hui une croissance claire, fondée sur la demande en forte augmentation pour les médicaments incrétines et l'élargissement de l'offre, y compris la forme orale. Les résultats du troisième trimestre et les prévisions revues à la hausse confirment la possibilité de maintenir une dynamique élevée, à condition que l'entreprise puisse continuer à augmenter ses livraisons et à défendre ses prix. Novo Nordisk dispose toujours de produits solides et d'une portée mondiale, mais à court terme, elle rattrape son retard.

LLY.US (D1)

Source: xStation5