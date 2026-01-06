Plus de 300 vols ont été annulés mardi au départ et à l’arrivée d’Amsterdam

La vague de froid a entraîné l’annulation de milliers de vols en Europe

KLM risque une pénurie de liquide de dégivrage à l’aéroport de Schiphol

La compagnie aérienne néerlandaise KLM fait face à une situation opérationnelle critique à l’aéroport de Schiphol, son principal hub, en raison d’un risque imminent de pénurie de liquide de dégivrage. Cette tension logistique intervient alors qu’une vague de froid persistante frappe l’Europe du Nord, provoquant l’annulation de milliers de vols au cours des derniers jours et mettant sous forte pression les capacités opérationnelles des compagnies aériennes.

Selon KLM, les conditions météorologiques extrêmes observées depuis vendredi ont contraint la compagnie à procéder au dégivrage des appareils 24 heures sur 24 à Amsterdam, mobilisant l’ensemble de ses ressources disponibles.

Une consommation exceptionnelle liée à la vague de froid

Des moyens mobilisés en continu à Schiphol

KLM a indiqué que ses 25 camions de dégivrage sont actuellement utilisés en continu sur la plateforme de Schiphol. Ces opérations nécessitent l’application d’un mélange d’eau chauffée et de glycol afin d’éliminer la neige et la glace présentes sur les avions avant le décollage, une étape indispensable pour garantir la sécurité des vols en conditions hivernales.

Dans ce contexte, la consommation quotidienne de liquide de dégivrage atteint environ 85 000 litres, un niveau exceptionnel qui dépasse largement les standards habituels. Bien que la compagnie bénéficie de livraisons quotidiennes, l’intensité et la durée de l’épisode hivernal ont progressivement entamé les stocks disponibles.

Des difficultés d’approvisionnement à l’échelle européenne

KLM souligne que la baisse des stocks résulte d’une combinaison de facteurs, mêlant conditions météorologiques extrêmes et retards de livraison de la part de ses fournisseurs. La compagnie précise que cette situation ne se limite pas aux Pays-Bas, mais touche actuellement l’ensemble de l’Europe, où de nombreux aéroports font face à des besoins accrus en liquide de dégivrage.

Afin de sécuriser ses approvisionnements, KLM a même dépêché des employés auprès de son fournisseur en Allemagne pour récupérer directement des volumes supplémentaires. La compagnie n’a toutefois pas été en mesure de préciser combien de temps elle pourrait poursuivre ses opérations si les livraisons ne sont pas rapidement rétablies.

Un impact opérationnel déjà significatif

Des annulations massives de vols

Les conséquences de cette situation sont déjà visibles sur le trafic aérien. KLM a annulé au moins 300 vols mardi au départ et à destination d’Amsterdam, un chiffre qui s’ajoute aux nombreuses suppressions enregistrées au cours des cinq derniers jours. En tant que principal opérateur à Schiphol, la compagnie concentre une large part des perturbations observées sur la plateforme.

Ces annulations s’inscrivent dans un contexte plus large de désorganisation du transport aérien européen, alors que la neige, le gel et les vents violents compliquent les opérations au sol et en vol.

Des infrastructures aéroportuaires sous pression

De son côté, l’aéroport de Schiphol a tenu à préciser qu’il disposait encore d’importantes réserves d’un autre type de liquide de dégivrage, destiné cette fois au nettoyage des pistes et des infrastructures aéroportuaires. Si cette information apporte un certain soulagement quant au maintien de la sécurité au sol, elle ne résout pas directement la problématique spécifique au dégivrage des avions, essentielle à la reprise normale des vols.

KLM assure faire « tout son possible » pour éviter une rupture totale de stock, selon les propos de sa porte-parole Anoesjka Aspeslagh. Toutefois, la poursuite annoncée des conditions hivernales complique les perspectives à court terme.

Des conditions météo défavorables appelées à durer

Les services météorologiques prévoient en effet la poursuite de la vague de froid aux Pays-Bas dans les prochains jours. D’importantes chutes de neige et de fortes rafales de vent sont notamment attendues mercredi matin, laissant présager de nouvelles perturbations pour le trafic aérien.

Pour KLM, cette situation constitue un défi opérationnel majeur, avec des implications potentielles sur les coûts, la ponctualité et la satisfaction des passagers. Elle illustre également la vulnérabilité des grandes plateformes aéroportuaires européennes face à des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, dans un contexte de trafic toujours dense.

FAQ

Pourquoi KLM risque-t-elle une pénurie de liquide de dégivrage ?

En raison d’une vague de froid prolongée, d’une consommation exceptionnelle et de retards de livraison chez ses fournisseurs.

Quelle est la consommation quotidienne de KLM à Schiphol ?

La compagnie consomme environ 85 000 litres de liquide de dégivrage par jour.

Combien de vols ont été annulés à Amsterdam ?

KLM a annulé au moins 300 vols mardi, en plus des annulations déjà enregistrées les jours précédents.

La situation concerne-t-elle uniquement les Pays-Bas ?

Non, KLM indique que les difficultés d’approvisionnement en liquide de dégivrage touchent actuellement l’ensemble de l’Europe.

Les perturbations devraient-elles se poursuivre ?

Oui, les conditions hivernales devraient durer encore plusieurs jours, avec de nouvelles chutes de neige et des vents forts attendus.