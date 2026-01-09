La croissance des salaires ralentit , passant de 4% à 3.7%.

Le taux de chômage grimpe à 6.8% , au-dessus du consensus.

Les emplois à temps plein bondissent , tandis que le temps partiel recule fortement.

L’emploi au Canada progresse de 8.2k en décembre , à contre-courant des attentes négatives.

Les dernières données sur l’emploi canadien pour le mois de décembre livrent un message contrasté. Si les créations de postes surprennent positivement, la hausse du chômage et le ralentissement des salaires tempèrent l’optimisme et alimentent l’incertitude autour de la trajectoire économique du pays.

🇨🇦 Marché du travail canadien : une dynamique contrastée

Des créations d’emplois supérieures aux attentes

Selon les chiffres publiés le 09.01.2025, l’emploi au Canada progresse de 8.2k en décembre, alors que le marché anticipait une baisse de 5.5k, après une hausse marquée de 53.6k le mois précédent. Ce résultat témoigne d’une résilience relative du marché du travail, malgré un contexte économique plus incertain.

Dans le détail, la structure de l’emploi est particulièrement révélatrice. Les emplois à temps plein augmentent de 50.2k, un net rebond après un recul de 9.4k précédemment. À l’inverse, les emplois à temps partiel chutent de 42k, après une hausse de 63k le mois précédent, suggérant une recomposition plutôt qu’une expansion franche du marché du travail.

Un taux de participation en légère hausse

Le taux de participation progresse à 65.4%, contre 65.1% auparavant. Cette hausse indique que davantage de Canadiens sont revenus ou entrés sur le marché du travail, ce qui contribue mécaniquement à la dégradation du taux de chômage observée en parallèle.

📉 Chômage et salaires : des signaux moins favorables

Un taux de chômage au-dessus des attentes

Malgré les créations nettes d’emplois, le taux de chômage augmente à 6.8%, contre 6.6% attendu et 6.5% précédemment. Cette évolution reflète un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande de travail, accentué par la hausse du taux de participation.

Pour la Banque du Canada, cette remontée du chômage constitue un signal de refroidissement progressif du marché du travail, susceptible de renforcer un biais plus accommodant à moyen terme.

Ralentissement de la croissance salariale

Autre point de vigilance : la croissance du salaire horaire moyen ralentit à 3.7%, contre 4% précédemment. Cette décélération suggère une atténuation des pressions salariales, un élément clé dans l’évaluation des risques inflationnistes.

Même si le niveau reste relativement élevé, cette tendance pourrait conforter l’idée que l’inflation domestique continue de se normaliser.

💱 Réaction des marchés : focus sur l’USDCAD

Un rapport globalement mitigé pour le dollar canadien

La combinaison de créations d’emplois meilleures que prévu, d’un chômage en hausse et d’un ralentissement salarial rend la lecture du rapport délicate pour les marchés. Pour les cambistes, ces données n’offrent pas de signal clair en faveur d’un renforcement durable du dollar canadien.

L’attention se porte donc davantage sur les implications de politique monétaire, avec un marché qui pourrait renforcer ses anticipations de baisse de taux ou, à tout le moins, d’une posture prudente de la Banque du Canada.

Volatilité accrue sur l’USDCAD à court terme

Sur le plan technique, la paire USDCAD a montré une réaction rapide et volatile après la publication, typique d’un rapport macroéconomique aux messages contradictoires. Les investisseurs restent attentifs à la capacité du marché à définir une direction claire dans les prochaines séances.

❓ FAQ

Pourquoi l’emploi progresse alors que le chômage augmente ?

La hausse du taux de participation a accru le nombre de personnes actives, ce qui peut faire monter le chômage malgré des créations d’emplois.

Les données sont-elles positives pour l’économie canadienne ?

Elles sont mitigées : la qualité de l’emploi s’améliore, mais le marché du travail montre des signes de refroidissement.

Quel est le signal clé pour la Banque du Canada ?

La hausse du chômage et le ralentissement salarial plaident pour une approche plus accommodante.

Pourquoi l’USDCAD est-il volatil après ces données ?

Parce que le rapport ne donne pas de signal clair sur la trajectoire future des taux.

Les salaires restent-ils une source de pression inflationniste ?

Moins qu’auparavant, la décélération à 3.7% suggère un apaisement progressif.