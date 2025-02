ETF de la semaine : iShares DAX UCITS ETF

iShares DAX UCITS ETF (DE) EUR Acc Le fonds vise à répliquer la performance d'un indice composé des 40 sociétés allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort. L'investissement se concentre sur 40 entreprises qui sont soit domiciliées en Allemagne, soit dont au moins 33 % de leur chiffre d'affaires boursier est négocié à la Bourse de Francfort et qui sont domiciliées dans un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Les entreprises concernées doivent présenter une capitalisation boursière élevée. ► WKN: 593393 | ISIN: DE0005933931 | Kürzel: DAXEX Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Observation sur le graphique hebdomadaire : Le fonds a d'abord connu une reprise plus nette après le creux de mars 2020. Le mouvement de hausse a pris fin à la mi-2021 et le fonds a ensuite évolué latéralement / à la baisse. Après quelques efforts de stabilisation, un nouveau mouvement de reprise modéré a eu lieu en septembre 2022, qui a été partiellement revendu jusqu'en octobre 2023. A partir de novembre 2023, le titre a connu une hausse successive et dynamique. Le titre a pu se hisser jusqu'à la barre des 180 euros, voire au-delà. Depuis octobre 2022, l'ETF a ainsi gagné 80 euros, soit 81% de sa valeur. Après être retombé en dessous des trois lignes moyennes en 2022, le titre a d'abord réussi à dépasser la SMA20 (actuellement à 166,59 EUR), puis la SMA200 (actuellement à 135,02 EUR) / SMA50 (actuellement à 158,14 EUR). Les baisses qui se sont produites par la suite ont pu se stabiliser et récupérer soit au niveau de la SMA20, soit au plus tard dans la zone de la SMA50. Ces mouvements sont faciles à suivre sur le graphique. Le dernier contact avec la SMA20 a eu lieu à la mi-novembre 2024. Depuis, cette ligne n'a plus été touchée. Le graphique hebdomadaire peut être interprété de manière haussière sans restriction. Tant que le titre évolue au-dessus de la SMA20, la hausse pourrait se poursuivre. Les objectifs d'approche envisageables sur le haut pourraient être les 200 euros et, au niveau supérieur, les 228/230 euros. Les baisses pourraient d'abord se stabiliser et se rétablir dans la zone de la SMA20. Si cette ligne est abandonnée en base hebdomadaire, la SMA50 pourrait offrir un soutien supplémentaire. La MMS50 a toujours été un bon support au cours des derniers mois de négociation. Il ne faudrait pas descendre beaucoup plus bas que cette ligne moyenne afin de ne pas remettre en question l'impression générale haussière du graphique. Évaluation actuelle sur le graphique hebdomadaire, prévision : haussière Observation du graphique mensuel : En mars 2020, le titre a reculé jusqu'à la SMA200 (actuellement à 95,31 euros), mais a pu se redresser rapidement et revenir sur la SMA20 (actuellement à 151,20 euros) / SMA50 (actuellement à 135,06 euros). Par la suite, le titre est repassé au-dessus de ces deux lignes et est repassé sous la SMA50 en septembre 2022 pour reprendre son souffle. À partir de là, la hausse a été dynamique. La SMA20 n'a été atteinte qu'une seule fois en novembre 2023. A partir de là, la hausse a été dynamique. Les trois derniers mois et le mois en cours en particulier ont été marqués par une dynamique prononcée. Le graphique mensuel est actuellement haussier sans restriction. Tant que l'action est cotée au-dessus de la MMS20, elle pourrait continuer à monter vers les objectifs de départ qui ont été évalués dans l'analyse hebdomadaire. Les baisses pourraient se rétablir dans la zone de la MMS20. Il ne devrait pas descendre beaucoup plus bas que cette ligne moyenne. Évaluation actuelle du graphique mensuel, prévision : haussière Composition de l'ETF : L'ETF est actuellement investi dans 40 positions. Les 10 positions les plus importantes* sont réparties entre les sociétés suivantes : * Situation au 05.02.2025 / Source : iShares Les 10 premières positions représentent plus de 63,9 pour cent du volume de placement, un peu plus de 16 pour cent sont investis dans SAP. Le reste du capital investi se répartit entre 30 autres entreprises, la part à partir de la position 28 étant inférieure à un pour cent. Allocation du portefeuille de l'ETF : * Situation au 05.02.2025 / Source : iShares Le fonds investit principalement dans l'industrie classique. Un bon quart du volume du fonds y est concentré. Le secteur de la communication ne représente que 7,65% des actifs. Aperçu des risques de l'ETF : Volatilité à 1 an : 11,96 % Volatilité sur 3 ans : 16,44 % Volatilité sur 5 ans : 20,39 % Rendement sur risque 1 an : 2,23 Rendement sur risque 3 ans : 0,72 Rendement sur risque 5 ans : 0,45 Drawdown maximum 1 an : -8,24 % Drawdown maximum 3 ans : -23,07 % Drawdown maximum sur 5 ans : -38,78 % Drawdown maximum depuis le lancement : -64,49 % La volatilité reflète les fluctuations des cours au cours d'une année. Plus la volatilité est élevée, plus le cours a fluctué dans le passé. Les investissements à forte volatilité sont généralement considérés comme plus risqués que les titres à faible volatilité. Le ratio rendement/risque est le ratio qui divise le rendement historique par la volatilité historique, le ratio met donc en relation le rendement historique et le risque historique. Il donne une indication de l'ampleur des fluctuations de cours qu'il faut accepter pour profiter du rendement du titre. Le maximum drawdown indique la perte maximale de l'investissement sur la période considérée. Aperçu du rendement de l'ETF : Année en cours : 8,31 % 1 mois : 8,24 % 3 mois : 11,86 % 6 mois : 24,18 % 1 an : 26,75 % 3 ans : 40,12 % 5 ans: 55,36 % Depuis le lancement (MAX) : 184,61 % 2024 : +18,07 % 2023 : +19,54 % 2022 : -19,54 % 2021 : +15,24 % *Sources des chiffres clés : justef.com, monringstar.de, iShres.de, finanzen.de Négociation d'ETF chez XTB Le courtier XTB supprime en principe la commission sur les ordres pour tous les placements en actions et en ETF si le client reste en dessous de 100.000 euros de volume de transactions par mois ! Pour la grande majorité des clients, cela signifie : trading sans commission sur les actions et ETF du monde entier ! Seuls les investisseurs qui dépassent 100.000 euros par mois paient une commission de 0,2%, avec un minimum de 10 euros. Cette offre de plan d'épargne ETF - pour des achats individuels ou aussi des plans d'épargne ETF, a été récompensée en 2024 par la mention « TRÈS BON » du Handelsblatt (voir le sceau ci-dessous, en même temps que les nombreuses autres récompenses de XTB en Allemagne)... Source : xStation5 de XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."