➡️EURUSD au-dessus de 1,04 avant l'ADP

Le chiffre de l'ADP est crucial pour l'économie américaine et sera publié à 14h15. L'euro se maintient au-dessus de 1,04 $ contre le dollar alors que les investisseurs attendent la publication des données clés de l'emploi dans le secteur privé américain plus tard dans la journée. Les chiffres, attendus à 14h15, fourniront une indication cruciale sur la santé du marché du travail avant le rapport officiel sur les emplois non agricoles (NFP) de vendredi. Attentes du marché Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le rapport national sur l'emploi d'Automatic Data Processing (ADP) devrait montrer une forte reprise de la création d'emplois en janvier, les économistes prévoyant une augmentation de 150 000. Cela fait suite à un résultat plus faible que prévu en décembre.

Distribution des prévisions pour le rapport d'aujourd'hui. Il est clair que les économistes s'attendent à des chiffres de 150 et plus. La prévision la plus basse est de 100 000. Source : Bloomberg Finance L.P. L'ADP, précurseur du NFP Bien que le rapport ADP soit suivi de près en tant qu'indicateur du NFP, ses résultats ont été mitigés au cours des derniers mois. Les deux rapports ont fortement divergé en novembre, ce qui a soulevé des questions quant à la fiabilité de l'ADP. Toutefois, les très bonnes données du NFP pour décembre ont renforcé les attentes d'une expansion continue du marché du travail américain.

Récemment, nous avons observé une plus grande corrélation entre les données ADP et NFP. En revanche, en décembre, nous avons observé une différence considérable. Il convient également de mentionner que vendredi prochain, nous connaîtrons la révision de la situation de l'emploi pour mars 2024, ce qui pourrait potentiellement modifier les chiffres des PFN des mois précédents. Source : Département d'analyse de XTB Contexte économique général Le marché du travail américain reste au centre des préoccupations de la Réserve fédérale, qui a récemment resserré sa politique monétaire en réponse aux inquiétudes persistantes concernant l'inflation. Alors que le NFP a indiqué une croissance robuste de l'emploi, d'autres indicateurs, tels que l'enquête sur les ouvertures de postes et les mouvements de main-d'œuvre (JOLTS), ont signalé un ralentissement potentiel de la demande de main-d'œuvre.

Selon le rapport du NFP, le nombre de personnes employées aux États-Unis a atteint la tendance 2010-2020. Cependant, dans le même temps, nous observons un retour à la baisse du nombre d'offres d'emploi ouvertes (rapport JOTLS). Cela signifie que la croissance de l'emploi devrait ralentir dans les mois à venir. Source : Bloomberg Fnance LP, XTB Perspectives EURUSD L'euro s'est remis de ses récents plus bas après que la menace de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les produits de l'UE a brièvement poussé la paire de devises sous les 1,02 $. Cependant, le risque d'une guerre commerciale reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, qui gardent également un œil attentif sur les perspectives économiques américaines. Un rapport ADP plus élevé que prévu, en particulier un rapport dépassant les 180 000 emplois, pourrait soutenir le dollar et exercer une pression à la baisse sur l'euro. À l'inverse, un chiffre plus faible, inférieur à 150 000 emplois, pourrait entraîner une reprise de la monnaie unique.

Source: xStation5

