EURUSD en baisse après la décision de la Fed📉

💵La Fed s'annonce plus restrictive Les taux d'intérêt aux États-Unis ont été abaissés comme prévu à 4,5 %, tandis que les prévisions macroéconomiques et les attentes en matière de taux d'intérêt ont changé de manière assez notable. La Fed modifie également quelque peu sa communication dans le communiqué. Un de ses responsables (Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland) est apparue attentiste avant de prendre la décision d'abaisser les taux.

Les prévisions macroéconomiques ont beaucoup changé. On observe des évaluations plus élevées de l'inflation, des évaluations légèrement plus élevées de la croissance économique et des perspectives nettement plus élevées pour les taux d'intérêt. Source : Fed La déclaration de la Fed indique qu'elle envisage une période plus longue avant sa prochaine décision d'ajuster les taux d'intérêt. Le comité évaluera soigneusement les données entrantes, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques. La Fed relève explicitement les prévisions de taux d'intérêt : 3,9 % pour 2025 (au lieu de 3,4 %)

3,4 % pour 2026 (contre 2,9 %)

3,1 % pour 2027 (contre 2,9 %)

3,0 % à long terme (contre 2,9 %)

La Fed a relevé son objectif de croissance du PIB pour 2025 à 2,1 % en glissement annuel, contre 2 % en septembre Elle a également relevé de manière significative ses prévisions concernant l'inflation PCE en 2025 ; elle l'estime à 2,5 %, contre 2,1 % en septembre (avant les élections). La base de référence devrait être de 2,5 %, alors qu'elle était précédemment de 2,2 %.

Le taux de chômage en 2025 devrait être de 4,3 % ; la Fed s'attendait auparavant à 4,4 %. La Réserve fédérale ne prévoit donc pas d'augmentation significative du chômage par rapport aux niveaux actuels.

La Fed a également relevé le taux à long terme à 3 %, contre 2,9 % précédemment, et prévoit une réduction des taux de 50 points de base l'année prochaine et en 2026. Le ton de la projection est très hawkish et semble soutenir l'idée qu'il n'y aura pas, ou très peu, de réductions de taux en 2025. Il convient toutefois de noter que les circonstances pourraient encore changer : l'administration Trump entrera en fonction aux États-Unis au cours de la seconde moitié du mois de janvier. Si la politique tarifaire s'avère aussi « agressive » que Trump le pense, le dollar semble avoir encore plus de marge de progression. En réponse, nous avons assisté à une très forte baisse de la paire EURUSD, qui a commencé ses baisses à partir de niveaux proches de 1,0500, tandis que les niveaux proches de 1,0400 sont maintenant testés. La hausse de l'indice US500 a également été clairement limitée. Si d'autres prévisions indiquent des risques d'inflation plus importants, il est possible que la réduction d'aujourd'hui soit la dernière, ce qui renforce le potentiel de la paire EURUSD à tomber près de la parité l'année prochaine. La paire EURUSD pourrait clôturer aujourd'hui à son plus bas niveau depuis 2022. Néanmoins, il y a encore une conférence de presse à venir. Source : xStation5

