➡️EURUSD proche des 1,10€ avant la BCE

⚡La BCE décidera des taux d'intérêt à 14h15 Selon le directeur de la Banque centrale du Portugal, la décision d'aujourd'hui sera « facile », indiquant que la BCE devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base. Le marché estime la probabilité de cette décision à légèrement plus de 100 %. Toutefois, la réaction de l'EURUSD dépendra principalement des déclarations futures de la BCE et de ses prévisions. Il faudra également prendre en compte l'impact d'autres événements, tels que la décision de la Réserve fédérale la semaine prochaine ou la publication de données macroéconomiques en provenance tant de la zone euro que des États-Unis. Attentes du marché Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le consensus des analystes indique clairement une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt.

Il s'agira de la deuxième réduction dans le cycle actuel. La BCE a annoncé que chaque décision est prise séparément, mais la BCE peut faire une pause pendant plus d'une réunion avant de décider de réduire à nouveau les taux d'intérêt

Cela suggère que la prochaine réduction après celle de septembre sera possible en décembre. Nous connaîtrons alors la prochaine série de projections macroéconomiques.

La plupart des projections macroéconomiques devraient rester inchangées, avec un abaissement possible des perspectives de croissance économique pour l'année en cours, sur la base de données PMI faibles ou d'une croissance limitée dans certaines économies.

L'inflation devrait revenir à l'objectif dans la dernière partie de 2025 et tomber en dessous de l'objectif en 2026.

Selon les prévisions du marché, le taux de dépôt sera abaissé à l'horizon de 12 mois à 2,5 % par rapport au niveau actuel de 3,75 % (perspective d'une réduction à chaque réunion à la fin du trimestre).

La grande majorité des membres de la BCE sont plus optimistes, mais un assouplissement de la communication n'est pas à exclure compte tenu de la faiblesse des données macroéconomiques et du déclin de la croissance des salaires, qui reste un élément clé du point de vue de la BCE. L'inflation dans la zone euro a diminué en août pour s'établir à 2,2 %, tandis que l'inflation de base reste légèrement plus élevée à 2,8 %. Un facteur clé pour la BCE est la baisse significative de la croissance des salaires négociés, un indicateur particulièrement surveillé par la banque centrale. Toutefois, l'inflation dans le secteur des services demeure un défi, se maintenant au-dessus de 4 %, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts de la BCE pour atteindre ses objectifs d'inflation.Source : Bloomberg Finance LP, XTB Une grande partie des membres de la BCE conservent une position hawkish, ce qui réduit les chances d'accélérer le rythme des baisses de taux d'intérêt. Toutefois, de nouvelles réductions ne sont pas exclues, notamment en raison de la stagnation actuelle de l'économie européenne. Source : Bloomberg Finance LP. Les rendements obligataires suggèrent que le taux cible devrait se situer autour de 2,25-2,5 %. Source : Bloomberg Finance LP : XTB Comment le marché va-t-il réagir ? La décision de la BCE aujourd'hui est déjà largement anticipée par le marché. Les acteurs s'attendent à une communication relativement équilibrée de Christine Lagarde lors de la conférence de presse, qui débutera à 14h45. Mme Lagarde a maintenu une position neutre lors des dernières réunions, indiquant que les décisions seraient prises au cas par cas, réunion après réunion. Si ce ton neutre est maintenu, cela pourrait soutenir l'euro, car la Fed pourrait réduire ses taux plus rapidement que la BCE. Cependant, la faiblesse persistante de l'économie de la zone euro pourrait également influencer la perception des marchés, renforçant l'importance de cette dynamique. Toutefois, si la communication de la BCE devient plus accommodante, cela affaiblirait probablement l'euro, suggérant la possibilité de nouvelles réductions de taux. Ce n'est cependant pas le scénario de base attendu à ce stade. Si la BCE maintient son ton actuel en indiquant que les taux ne seront pas abaissés prochainement en raison des risques inflationnistes, tels que l'inflation des services ou la baisse insuffisante de la croissance des salaires, cela pourrait renforcer l'euro. Dans un premier scénario, il est possible que l'euro franchisse le support à 1,10 et continue de baisser vers 1,0950. En revanche, un redressement de l'euro pourrait survenir, et la paire EUR/USD pourrait tester le niveau de 1,1050, notamment soutenue par l'attente de réductions de taux de la Fed et par l'amélioration du sentiment du marché, stimulée par la session positive d'hier à Wall Street. Vu le fort positionnement actuel sur l'euro, le soutien des investisseurs pour un rebond reste important. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."