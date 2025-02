Les indices boursiers américains ouvrent la séance sur une note optimiste, avec le S&P 500 en hausse de 0,4 %, le Nasdaq qui progresse de 0,6 % et le Russell 2000 qui gagne 0,25 %. Cette tendance positive s’accompagne d’une baisse du VIX, l’indicateur de la volatilité, qui recule de 3,24 % à 18,79, signe d’un certain apaisement sur les marchés. Pendant ce temps, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se stabilise à 4,298 %, tandis que le dollar progresse légèrement de 0,27 %. Le marché est désormais focalisé sur plusieurs indicateurs macroéconomiques attendus aujourd’hui, notamment les ventes de logements neufs et les stocks de pétrole brut, qui seront publiés à 16h00. Toutefois, la véritable attente de la journée concerne les résultats trimestriels de Nvidia, qui seront dévoilés après la clôture des marchés. Ce rendez-vous est particulièrement scruté par les investisseurs, car la performance du géant des semi-conducteurs pourrait avoir un impact majeur sur l’ensemble de Wall Street. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Nvidia est aujourd’hui la deuxième plus grande capitalisation boursière du marché américain et son poids sur le Nasdaq et le S&P 500 est considérable. Le consensus des analystes prévoit un chiffre d’affaires de 129,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année fiscale 2025, avec une croissance spectaculaire de 73 % sur le seul quatrième trimestre. Le bénéfice par action est attendu à 0,85 dollar, en progression de 63,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Ces prévisions très optimistes sont déjà largement intégrées dans les valorisations boursières, ce qui signifie que le moindre écart par rapport aux attentes pourrait déclencher de fortes fluctuations sur les indices. Les résultats de Nvidia sont devenus un véritable baromètre pour la santé du marché technologique et, par extension, pour la dynamique globale des marchés actions. Avec l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle et la demande exponentielle en semi-conducteurs de haute performance, le groupe s’est imposé comme l’une des entreprises les plus influentes de la sphère financière. Un dépassement des attentes pourrait renforcer encore davantage la confiance des investisseurs, mais un simple ralentissement de la croissance ou une guidance prudente pour les prochains trimestres pourrait au contraire provoquer des dégagements massifs, impactant l’ensemble de la cote. L’évolution des actifs refuge et des matières premières montre également une certaine prudence des investisseurs avant cette annonce. L’or recule légèrement de 0,13 %, le gaz naturel chute de 2,56 %, tandis que le pétrole WTI reste stable. Dans l’univers des cryptomonnaies, Bitcoin baisse de 1,09 %, alors qu’Ethereum perd 2,43 %, confirmant une volatilité toujours marquée sur le marché des actifs numériques. Dans un contexte où les indices boursiers américains tutoient des niveaux records, la publication des résultats de Nvidia pourrait être un facteur décisif pour la poursuite du rally haussier ou, au contraire, un catalyseur pour une consolidation plus marquée. À l’approche de cette échéance majeure, les traders et investisseurs restent donc en alerte maximale. Graphique du S&P 500 (intervalle H1) Source : xStation5

