L’élection de Friedrich Merz à la chancellerie allemande a été accueillie positivement par les marchés financiers, avec un DAX en hausse de 0,86 % et un euro légèrement renforcé face au dollar. Cette victoire de l’Union (CDU/CSU), qui a obtenu 28,5 % des voix, marque un tournant politique pour l’Allemagne après une période d’incertitude économique et politique. L’AfD s’est placée en deuxième position avec 20,8 %, tandis que le SPD a subi une défaite historique. Les Verts et la FDP n’ont pas atteint le seuil nécessaire pour obtenir des sièges, et le BSW n’a pas non plus réussi à se faire une place au Bundestag.

L’arrivée de Merz à la chancellerie se fait dans un climat tendu, mais le choix d’une coalition probable entre la CDU et le SPD, malgré leurs divergences, rassure les investisseurs à court terme. Cette stabilité politique est perçue comme un facteur positif pour les marchés, en particulier après une période d’incertitudes sur l’orientation économique du pays. Le DAX profite ainsi d’un rebond, gagnant plus de 1 % en début de séance lundi après une correction initiée ces derniers jours. L’euro s’apprécie également, franchissant la barre de 1,0500 face au dollar.

Toutefois, l’évolution du marché à moyen et long terme reste incertaine. Si la politique économique de Merz rassure le monde des affaires, des interrogations subsistent quant à ses choix budgétaires, notamment sur la règle du frein à la dette. Ce dernier point pourrait avoir des implications majeures sur la politique fiscale et les capacités d’investissement de l’Allemagne dans les années à venir.

Un profil économique qui séduit les investisseurs

Friedrich Merz est une figure bien connue du monde des affaires et des marchés financiers. Ancien avocat chez Mayer Brown LLP, il a également occupé des postes de direction chez BlackRock Allemagne et HSBC Trinkaus & Burkhardt, tout en siégeant aux conseils d’administration de plusieurs entreprises, dont Deutsche Börse et Borussia Dortmund. Ce parcours, étroitement lié aux milieux financiers, alimente l’espoir d’une politique plus favorable aux entreprises et aux investisseurs.

Le programme économique du nouveau chancelier est clairement orienté vers une baisse des impôts sur le revenu et sur les entreprises, dans le but de rendre l’Allemagne plus compétitive. Il prévoit également un soutien accru aux start-ups et aux innovations technologiques, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec l’ambition de faire de l’Allemagne un hub européen dans ce secteur.

L’un des points les plus scrutés par les marchés concerne sa position sur le frein à l’endettement, un sujet sensible en Allemagne. Merz envisage une réforme de cette règle budgétaire afin de permettre plus de flexibilité au gouvernement pour soutenir la croissance. Cette initiative pourrait être un facteur clé pour éviter une récession prolongée et favoriser la relance économique, notamment dans un contexte où l’Allemagne est confrontée à un ralentissement de son industrie manufacturière.

Un durcissement migratoire et des relations internationales à surveiller

L’une des grandes lignes de la politique de Friedrich Merz est un durcissement de la politique migratoire, un sujet qui a été largement mis en avant lors de sa campagne. L’AfD, qui est devenue le deuxième plus grand parti du pays, a soutenu Merz au Bundestag sur cette question, ce qui souligne l’importance de cette thématique dans l’opinion publique allemande. Les premières décisions prises en matière d’immigration seront donc particulièrement surveillées par les électeurs, mais aussi par les investisseurs, qui cherchent à évaluer la stabilité sociale du pays.

Sur le plan international, l’élection de Merz pourrait marquer une nouvelle dynamique dans les relations entre l’Allemagne et les États-Unis. Donald Trump a rapidement salué sa victoire, laissant entrevoir une possible amélioration des relations entre les deux pays. Cette bonne entente pourrait favoriser un rapprochement économique et commercial entre l’Europe et les États-Unis, un facteur qui aurait des répercussions positives sur les marchés.

Des perspectives incertaines à moyen terme

Si les premières réactions du marché sont favorables, l’évolution du DAX et de l’euro dépendra de la capacité de Friedrich Merz à mettre en œuvre ses réformes économiques et budgétaires. La relation de Merz avec BlackRock et ses liens avec le monde de la finance sont perçus comme des signaux positifs par les investisseurs, mais la gestion de la dette publique et la relance économique seront les véritables tests de son mandat.

En outre, l’évolution des taux obligataires sera un facteur clé à surveiller. Actuellement, le rendement du Bund allemand à 10 ans est en hausse à 2,475 %, tandis que l’Eurostoxx 50 progresse légèrement de 0,1 %. La volatilité implicite reste relativement stable, à 17,7 %, ce qui témoigne d’un certain apaisement des tensions sur les marchés après les élections.

Graphique du DAX (intervalle H1)

Source : xStation5