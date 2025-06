Gitlab recule après des résultats supérieurs aux prévisions de la société.

GitLab a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2026 lors de la précédente séance de trading. GitLab est une entreprise technologique américaine qui développe la plateforme DevSecOps, permettant aux équipes de planifier, créer, tester, déployer et sécuriser des logiciels à l'aide d'un seul outil. Fondée en 2011 et basée à San Francisco, la société fonctionne sur un modèle cloud (SaaS) et open source, et sert des clients du monde entier, des start-ups aux grandes entreprises. La plateforme GitLab intègre la gestion du code source, l'automatisation CI/CD, les tests de sécurité, la gestion de projet et l'analyse, permettant aux organisations de fournir des logiciels plus rapidement et de manière plus sécurisée. GitLab est également un pionnier du travail à distance, étant l'une des plus grandes entreprises entièrement à distance au monde.

Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026

Chiffre d'affaires : 214,5 millions de dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente.

214,5 millions de dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente. Marge d'exploitation non conforme aux PCGR : 12 % (contre une perte de 2 % l'année précédente).

12 % (contre une perte de 2 % l'année précédente). Marge brute non conforme aux PCGR : 90 %.

90 %. Flux de trésorerie disponible ajusté : 104,1 millions de dollars, avec une marge de 49 %.

104,1 millions de dollars, avec une marge de 49 %. Clients avec un ARR supérieur à 100 000 dollars : 1 288 (+26 % par rapport à l'année précédente).

1 288 (+26 % par rapport à l'année précédente). Rétention nette des revenus en dollars (DBNRR) : 122 %.

122 %. Trésorerie et investissements à la fin du trimestre : 1,1 milliard de dollars.

Perspectives

Prévisions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 : chiffre d'affaires compris entre 226 et 227 millions de dollars (+24 % en glissement annuel) ; bénéfice par action non conforme aux PCGR compris entre 0,16 et 0,17 dollar.

chiffre d'affaires compris entre 226 et 227 millions de dollars (+24 % en glissement annuel) ; bénéfice par action non conforme aux PCGR compris entre 0,16 et 0,17 dollar. Prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026 : chiffre d'affaires compris entre 936 et 942 millions de dollars (+24 % en glissement annuel).

La société a-t-elle surpris positivement les investisseurs ?

Bien que les résultats du premier trimestre de GitLab aient dépassé ses propres prévisions, l'ampleur de la surprise positive a été plutôt modeste par rapport aux normes historiques, le chiffre d'affaires ne dépassant que de 0,7 % la limite supérieure de ses prévisions. Suite à cette annonce, l'action de la société est actuellement en baisse d'environ 9 %, après un recul initial d'environ 14 % à l'ouverture du marché.

La majorité des institutions qui ont émis des recommandations sur GitLab ont maintenu leurs notes « acheter », mais ont sensiblement abaissé leurs objectifs de cours. Les objectifs de cours moyens oscillent désormais entre 65 et 70 dollars. Les analystes ont souligné le ralentissement de l'acquisition de nouveaux clients et les pressions concurrentielles dans le segment de l'IA. Toutefois, ils ont également souligné la forte dynamique de croissance de la société, sa solide fidélisation de sa clientèle et son flux de trésorerie disponible record.

GitLab poursuit ses investissements constants dans les fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle (IA) (GitLab Duo), en intégrant l'IA dans ses outils de collaboration et d'automatisation du code. La société prévoit une poursuite de sa croissance, portée par l'adoption croissante de ses solutions d'IA par ses clients et par des partenariats stratégiques, notamment avec AWS.