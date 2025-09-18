Graphique du jour - BITCOIN (18.09.2025)

Le bitcoin progresse aujourd'hui de plus de 1 %, dépassant les 117 000 dollars, porté par les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le dollar s'est affaibli et les marchés anticipent une nouvelle baisse des taux de 50 points de base cette année, ainsi qu'un nouvel assouplissement l'année prochaine. Le candidat de Trump, Miran, a suggéré que les taux devraient baisser à 3 % cette année, donnant ainsi une idée de ce à quoi pourrait ressembler la politique monétaire américaine au cours de l'année à venir. Cela implique que la masse monétaire mondiale (M2) devrait augmenter, tandis que les actifs corrélés négativement au dollar, y compris le Bitcoin, devraient en bénéficier. C'est également l'une des raisons pour lesquelles le marché ne s'inquiète pas de la « fin de la hausse des cryptomonnaies », qui, à en juger par les cycles précédents, devrait normalement intervenir à la fin de l'automne cette année.

Les signaux accommodants de la Fed, combinés à un affaiblissement progressif (plutôt que brutal) du marché du travail, pourraient soutenir les flux entrants vers les ETF Bitcoin, qui ont récemment suscité un regain d'intérêt de la part des institutionnels. En revanche, toute baisse à Wall Street pourrait à nouveau mettre le Bitcoin sous pression. Si les données du marché du travail américain devaient indiquer un ralentissement brutal et soudain, nous pourrions assister à une réaction « d'aversion au risque » à court terme sur l'ensemble des marchés, motivée par la diminution des chances d'un « atterrissage en douceur » de l'économie américaine. Bitcoin (graphique D1) En examinant le graphique, nous pouvons constater que le prix a lentement grimpé ces derniers jours, se maintenant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange). Le scénario de base pour l'instant est un test de la zone des 120 000 dollars, où une offre plus importante était précédemment apparue.

