Graphique du jour - Bitcoin (18.11.2024)

Le bitcoin gagne 2,30 % aujourd'hui pour atteindre 91 900 dollars. Au cours du week-end, le sentiment positif sur le marché des crypto-monnaies s'est maintenu, soutenu par les nouvelles nominations au cabinet politique de Donald Trump. La passation de pouvoir officielle aura lieu en janvier 2025, mais nous savons déjà que de nombreux membres de la nouvelle administration ont des opinions favorables aux crypto-monnaies. Pendant la campagne électorale, les entreprises du secteur de la blockchain ont clairement soutenu le parti républicain. La somme totale dépensée pour les activités électorales pourrait avoir dépassé les 130 millions de dollars. Après la solide victoire de Donald Trump et du Parti républicain, nous constatons aujourd'hui les effets de ces efforts. Trump est considéré comme un président favorable aux crypto-monnaies. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'un des principaux objectifs du secteur des crypto-monnaies est de nommer un président de la SEC favorable aux crypto-monnaies pour remplacer Gary Gensler et de faire pression en faveur de cadres réglementaires pour intégrer les crypto-monnaies dans le système financier américain. Avec 274 candidats favorables aux crypto-monnaies élus à la Chambre des représentants et 20 au Sénat, les super PAC cryptographiques ont effectivement renforcé l'influence bipartisane au Congrès. Les représentants et les groupes du secteur collaborent activement avec l'équipe de transition de Trump pour façonner la politique réglementaire et la sélection du personnel, en plaidant pour les candidats potentiels à la présidence de la SEC, tels que les anciens commissaires Dan Gallagher et Paul Atkins. Les principales propositions sont les suivantes Nommer un président de la SEC favorable aux crypto-monnaies pour remplacer Gary Gensler.

Proposer le transfert de la surveillance fédérale des réglementations sur les actifs numériques de la SEC à la CFTC.

soutenir la création d'une réserve nationale de crypto-monnaies

soutenir des cadres réglementaires plus clairs et plus favorables au secteur des crypto-monnaies.

la nomination potentielle d'un responsable de la politique en matière de crypto-monnaies à la Maison-Blanche

un engagement politique et financier accru de la part des PAC et des personnalités favorables aux crypto-monnaies afin d'influencer la législation et les réglementations. Le bitcoin gagne 2,30 % aujourd'hui pour atteindre 91 900 dollars. Au cours du week-end, nous avons observé une rotation des capitaux vers des projets plus importants du marché des altcoins. Des projets tels que XRP, Cardano et Hedera ont connu des augmentations de 20 à 30 %. Source: xStation 5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."