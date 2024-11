Graphique du jour - BITCOIN (28.11.2024)

Le Bitcoin se replie au-dessus des 95 000 $ et les données de Bloomberg cette semaine suggèrent un ralentissement notable de l'activité d'achat dans les ETFs. Hier, ces derniers ont accumulé pour seulement 91 millions de dollars de BTC, et cette semaine a vu une sortie nette d'environ 300 millions de dollars. Parallèlement, les investisseurs à long terme poursuivent leurs distributions et vendent leurs réserves de BTC à un rythme pouvant atteindre 2 milliards de dollars par jour, selon les données on-chain de Glassnode. Ce type d'environnement suggère une pression vendeuse accrue, avec une demande insuffisante, et pourrait signaler une correction potentielle des prix du BTC. Cependant, la défense potentielle de la zone autour des 91 000 $ pourrait indiquer un nouvel élan haussier au-delà du seuil des 100 000 $. Les médias financiers ont relayé hier l’information selon laquelle Scott Atkins, ancien membre de la SEC, pourrait devenir président de la Securities and Exchange Commission. Atkins est depuis longtemps associé à l'industrie de la blockchain, mais le marché n'a pas réagi de manière enthousiaste à cette annonce, et le prix du Bitcoin se refroidit progressivement après le rebond d'hier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cela pourrait également indiquer une activité de vente accrue et une croyance dominante dans la prise de profits après les sommets historiques atteints cette année. Cependant, en regardant l'échelle des ventes de BTC par les adresses à long terme, on constate qu'elles ont actuellement vendu environ 550 000 BTC, un chiffre bien inférieur aux 930 000 BTC vendus au printemps dernier, ce qui pourrait suggérer qu'il reste encore de la place pour la croissance, et que les adresses dites « HODLers » sont moins susceptibles de se séparer de leurs Bitcoin avant la présidence de Donald Trump, en janvier. Graphique de Bitcoin (D1, H1 En observant le graphique de la cryptomonnaie tant sur les intervalles journaliers qu'horaires, on constate que le niveau des 80 000 $ pourrait s'avérer crucial, en regardant le retracement de Fibonacci à 23,6 % de l'ensemble de la vague haussière de 2022 et le retracement à 61,8 % de la poussée après la victoire de Trump. Un repli des 99,5k $ à 80k $ serait également cohérent avec des corrections similaires dans les cycles précédents de Bitcoin.

Source: xStation5 Source: xStation5 Entrées nettes dans les ETFs Bitcoin et Ethereum

Source: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Source: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

