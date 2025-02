Graphique du jour - Bitcoin (30.01.2025)

Le bitcoin poursuit son rallye impressionnant, se négociant à 104 966 $, marquant un gain de 2,7% au cours des dernières 24 heures malgré le maintien de la position hawkish de la Réserve fédérale. La résilience de la crypto-monnaie face à une politique monétaire stricte met en évidence la dynamique changeante des marchés d'actifs numériques, en particulier dans le cadre des politiques favorables aux crypto-monnaies de l'administration Trump, malgré les entrées négatives dans les ETF cette semaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Intégration institutionnelle Le marché des crypto-monnaies fait l'objet d'une adoption institutionnelle sans précédent. L'intégration des actifs numériques dans le portail d'investissement de la banque Old Glory est la dernière institution financière à avoir adopté les crypto-monnaies. La décision de la banque assurée par la FDIC d'accepter le bitcoin pour l'achat d'actions témoigne d'une confiance croissante dans les crypto-monnaies en tant qu'instrument financier légitime. Adoption potentielle par les banques centrales La Banque nationale tchèque (CNB) est sur le point de devenir la première banque centrale d'Europe à ajouter Bitcoin à ses réserves. L'allocation potentielle de jusqu'à 5 % de ses réserves de 140 milliards d'euros représenterait un changement significatif dans l'attitude des institutions à l'égard des crypto-monnaies, créant potentiellement un précédent pour d'autres banques centrales. Trésorerie d'entreprise L'adoption précoce par Tesla des nouvelles règles comptables du FASB a apporté une plus grande transparence aux avoirs en bitcoins de l'entreprise, révélant sa position de 9 720 BTC évaluée à 1,076 milliard de dollars. L'augmentation de 600 millions de dollars du revenu GAAP provenant de ses avoirs numériques démontre l'impact potentiel des investissements en crypto-monnaies sur les bilans des entreprises. Paysage politique La dernière décision de la Fed de maintenir les taux d'intérêt entre 4,25 % et 4,5 % a d'abord provoqué une certaine volatilité, mais la reprise rapide du bitcoin démontre son indépendance croissante par rapport aux forces traditionnelles du marché. Les commentaires mesurés du président de la Fed, M. Powell, sur la réglementation des crypto-monnaies, suggérant que les banques peuvent servir les clients des crypto-monnaies avec une gestion appropriée des risques, ont apporté un soutien supplémentaire au marché. Bitcoin (Intervalle D1) Le bitcoin se trade au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6%. La première résistance est fixée à 105 884 $, le plus haut de la semaine dernière, et les haussiers visent à dépasser ce niveau. Si les haussiers parviennent à dépasser ce niveau, un nouveau test du plus haut historique est en jeu. Les baissiers, quant à eux, tenteront de passer sous le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, visant 101 929 $. Le RSI montre des signes de divergence haussière, tandis que le MACD se resserre avec un croisement haussier potentiel. L'ADX est également en passe de retrouver une dynamique haussière. Source : xStation

