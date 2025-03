Graphique du jour - CH50cash (14.03.2025)

L'indice chinois représenté par le CH50cash a atteint son plus haut niveau cette année, bondissant de 2,6 % vendredi, sa plus forte hausse en deux mois. Les actions de consommation ont mené les gains généralisés, les investisseurs anticipant un soutien politique important après l'annonce d'une conférence de presse de haut niveau sur les mesures de consommation prévue lundi. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les valeurs de la consommation tirent la hausse du marché Le sous-indice des biens de consommation de base a enregistré sa plus forte hausse en une journée depuis novembre, avec une envolée de plus de 5 %. Les grands producteurs de spiritueux Kweichow Moutai et Wuliangye Yibin ont tous deux progressé de plus de 5 %, tandis que les valeurs liées à la petite enfance, notamment Beingmate et Shanghai Aiyingshi, ont atteint leur plafond journalier de 10 % après l'introduction par les gouvernements locaux de subventions pour la garde d'enfants. Indice CSI 300 des biens de consommation de base. Source : Bloomberg L.P. Le gouvernement annonce un soutien plus important Les responsables de plusieurs ministères, notamment des Finances, du Commerce et de la Banque centrale, détailleront les mesures de relance de la consommation lors de la conférence de presse de lundi. L'autorité de régulation financière chinoise s'est déjà engagée à développer des initiatives de crédit à la consommation, encourageant les banques à accélérer l'octroi de prêts personnels et à accroître le financement des secteurs des services, notamment la vente au détail, le tourisme et les soins de santé. Expansion plus large du marché Signe que le rebond technologique de cette année pourrait s'étendre, les dix indicateurs sectoriels du CSI 300 ont tous augmenté vendredi. Les valeurs bancaires ont progressé, les investisseurs se positionnant en prévision d'une éventuelle réduction des réserves obligatoires qui libérerait davantage de capacité de prêt. Les valeurs chinoises cotées à Hong Kong ont également grimpé de plus de 3 % en séance. Point de vue des analystes « La conférence de presse sur la relance de la consommation a attisé les attentes en matière de soutien politique », a noté Shen Meng, directeur chez Chanson & Co. Cependant, il a averti que « si elle ne fournit pas de détails sur l'augmentation des revenus, cet optimisme pourrait s'affaiblir ». Les investisseurs attendent la publication des données économiques de janvier et février lundi, les économistes prévoyant une amélioration des chiffres des ventes au détail. L'accent mis sur la consommation représente un changement significatif, car la relance des dépenses de consommation est devenue une priorité absolue pour l'administration du président Xi pour la première fois depuis dix ans qu'il est à la tête du pays. CH50cash (intervalle D1) CH50cash s'approche d'une zone de résistance clé qui a déclenché des inversions depuis septembre dernier. Les haussiers ont besoin d'une clôture au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % pour invalider cette résistance. Les baissiers, quant à eux, viseront un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Le RSI est en divergence haussière et se rapproche de la zone de surachat, tandis que la MACD s'élargit après un croisement haussier. Source : xStation

