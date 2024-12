Graphique du jour - CHN.cash (13.12.2024)

Les actions chinoises sont soumises à une pression croissante, les dernières promesses économiques de Pékin ne répondant pas aux attentes du marché, tandis que la menace de nouvelles tensions commerciales avec les États-Unis assombrit les perspectives à l'horizon 2025. Le changement de politique en faveur d'une croissance axée sur la consommation et d'une politique monétaire plus souple n'a pas encore convaincu les investisseurs, les rendements obligataires atteignant des niveaux historiquement bas en raison des inquiétudes persistantes en matière de déflation. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Statistiques clés du marché : Les rendements des obligations chinoises à 10 ans ont atteint un niveau record de 1,77 %, en baisse de 5 points de base.

Le yuan devrait s'affaiblir pour atteindre 7,37-7,50 pour un dollar en 2025

L'objectif de déficit budgétaire devrait s'étendre à 4-4,5 % du PIB. Le CHN.cash a baissé alors que les marchés digéraient les résultats de la Conférence centrale sur le travail économique de la Chine (CEWC), qui a donné la priorité à la croissance de la consommation mais n'a pas réussi à mettre en place le plan de relance agressif que de nombreux investisseurs avaient anticipé. Bien que les responsables se soient engagés à stimuler la demande intérieure et aient annoncé une augmentation des dépenses publiques, l'absence de mesures concrètes a laissé les marchés s'interroger sur l'engagement de Pékin en faveur d'une réforme significative. Rendement des obligations à 10 ans. Source : Bloomberg : Bloomberg Changement de politique et réalité du marché Les marchés obligataires brossent un tableau particulièrement inquiétant, le rendement de référence des obligations à 10 ans passant sous la barre des 1,8 % pour la première fois de l'histoire. Cette baisse persistante des rendements, malgré les promesses d'augmentation des dépenses budgétaires, suggère des inquiétudes profondes quant à la trajectoire de croissance de la Chine et aux risques de déflation. L'accent mis par la conférence sur « l'augmentation vigoureuse de la consommation » n'est que la deuxième fois en dix ans que la demande intérieure est placée en tête des priorités, ce qui témoigne d'une prise de conscience croissante des déséquilibres structurels de l'économie. Toutefois, les analystes restent sceptiques quant à la mise en œuvre de ces mesures, le groupe Macquarie notant qu'une stimulation directe de la consommation semble peu probable. Tensions commerciales et stratégie monétaire À l'avenir, le spectre de nouvelles tensions commerciales avec les États-Unis plane sur les actifs chinois. Des rapports indiquent que Pékin pourrait laisser le yuan s'affaiblir en 2025 pour se prémunir contre d'éventuels droits de douane de l'ère Trump, y compris la menace d'un droit de douane universel de 10 % et d'une taxe de 60 % sur les importations chinoises. Les stratèges en devises prévoient que le yuan pourrait se déprécier jusqu'à 7,37-7,50 pour un dollar, ce qui représenterait un changement important dans la gestion traditionnellement stricte du taux de change de la Chine. CHN.cash (intervalle D1) L'indice HSCEI, représenté par CHN.cash, se négocie entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % et 38,2 %. La moyenne mobile de 50 jours est positionnée pour servir de support ou de résistance en fonction de la direction de l'action future des prix. Pour les baissiers, l'objectif clé est un mouvement vers les plus bas de la fin novembre, suivi d'un nouveau test potentiel de la SMA de 200 jours à 6 485. Les haussiers, quant à eux, chercheront à dépasser le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % et viseront les sommets du début du mois de décembre. Le RSI se consolide dans la zone neutre, indiquant un manque de dynamisme, tandis que le MACD se resserre, signalant un potentiel de rupture dans l'une ou l'autre direction. Ces indicateurs techniques suggèrent un moment charnière pour l'indice.

