Graphique du jour - CHN.cash (26.09.2024)

Les indices chinois gagnent jusqu'à 5,00% en réponse aux programmes d'aide record envisagés par le gouvernement. Le marché chinois est également soutenu par l'amélioration du climat en Europe et aux États-Unis, due à la baisse des prix du pétrole et aux prévisions optimistes de Micron (MU.US). Les mesures d'aide soutiennent les cours des actions La Chine envisage d'injecter jusqu'à 1 000 milliards de yuans (142 milliards de dollars) dans ses plus grandes banques d'État afin de renforcer leur capacité à soutenir l'économie en difficulté. Ce financement, provenant principalement de ventes spéciales d'obligations souveraines, constitue la première injection de capitaux de cette ampleur depuis la crise financière mondiale de 2008. Cette mesure fait suite aux récentes réductions importantes des taux hypothécaires et des taux directeurs visant à relancer l'économie. Malgré des niveaux de capitaux supérieurs aux exigences réglementaires, des banques comme ICBC et Bank of China sont confrontées à des marges bénéficiaires d'une faiblesse record et à une augmentation des créances douteuses, ce qui rend ce soutien crucial. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cette injection de capitaux devrait aider les banques à gérer les risques de crédit accrus, car les régulateurs les poussent à proposer des prêts moins chers aux emprunteurs à haut risque, notamment aux promoteurs immobiliers et aux organismes de financement des collectivités locales. La volonté d'augmenter les distributions de dividendes pour soutenir le marché boursier a mis à rude épreuve les réserves de capitaux de ces banques d'importance systémique, dont les bénéfices n'ont augmenté que de 0,4% au cours du premier semestre de l'année. La marge d'intérêt nette moyenne des banques commerciales chinoises a chuté à un niveau record de 1,54%, menaçant leur rentabilité. CHN.cash (intervalle D1) L'indice dépasse le niveau des 7000 points, augmentant le gain total du mois de septembre à plus de 20%. Après avoir établi des niveaux de soutien solides à 5000 et 5800 points, l'indice HSCEI (CHN.cash) met fin à une tendance à la baisse de plus de 3 ans qui a commencé au début de l'année 2021. Après avoir franchi les niveaux actuels, la prochaine cible du mouvement haussier pourrait être la zone située juste en dessous de 7800 points. Source: xStation 5

