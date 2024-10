Graphique du jour - DE40 (05.09.2024)

Le DAX corrige brusquement après avoir atteint des sommets historiques. Malgré le risque de récession, la croissance alimentée par l'IA de SAP a considérablement soutenu l'indice, contrastant fortement avec la baisse des grandes actions automobiles. Le DAX, principal indice boursier allemand, a récemment atteint de nouveaux sommets, défiant les défis économiques croissants que de nombreux économistes estiment susceptibles de plonger le pays dans une récession technique d'ici la fin du trimestre en cours. Cette performance exceptionnelle du marché contraste fortement avec le déclin observé parmi les actions du secteur automobile allemand, dont aucune n'a affiché de rendement positif cette année. L'indice a maintenant perdu plus de 2 % par rapport à son sommet après la vente massive des actions technologiques américaines, Nvidia ayant perdu 10 % de sa valeur en une semaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un facteur clé de la performance supérieure du DAX est la croissance extraordinaire de SAP, la principale société de logiciels et de technologies d'Allemagne. SAP a mené l'expansion grâce à l'intelligence artificielle, avec une hausse de 42 % de son action depuis le début de l'année, après une augmentation de 45 % en 2023. Plus d'un tiers des gains du DAX cette année peuvent être attribués à la performance de SAP. Les difficultés économiques de l'Allemagne persistent La résilience du DAX contraste fortement avec les perspectives économiques de plus en plus sombres de l'Allemagne. Le PIB du pays a reculé de 0,1 % au deuxième trimestre 2024, en deçà de la croissance de 0,3 % de la zone euro au cours de la même période. Le secteur manufacturier, historiquement un pilier de l'économie allemande, est embourbé dans une récession structurelle. L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'Allemagne a poursuivi sa contraction en août, atteignant un creux de cinq mois, prolongeant une tendance baissière qui dure depuis la mi-2022. L'indice du climat des affaires ifo est tombé à 86,6 points en août contre 87 en juillet, marquant un nouveau plus bas de cinq mois. Malgré ces défis, le succès de SAP, soutenu par une forte croissance de ses revenus dans le cloud et l'utilisation stratégique de l'intelligence artificielle générative, continue de stimuler la performance du DAX, mettant en évidence le contraste entre les difficultés économiques générales et le succès du secteur technologique allemand. DE40 (intervalle D1) Après avoir atteint son plus haut historique, le DAX a perdu plus de 2 % de sa valeur et tente désormais de récupérer une partie de ces pertes. Il se trouve proche de la résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, non loin de la moyenne mobile à 100 jours (SMA) à 18 452. Le RSI s'est refroidi et se trouve dans la partie supérieure de la zone neutre. Le MACD et l'ADX se dirigent tous deux vers une divergence baissière, un point à observer. Si les acheteurs reprennent le contrôle, la résistance se situe au sommet hebdomadaire de mai de cette année à 18 896 points. Source: xStation 5 Source: xStation 5

