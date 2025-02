Graphique du jour - Ethereum (06.02.2025)

Ethereum parvient à récupérer une partie de son retard par rapport à Bitcoin, avec une augmentation de 1,95 % aujourd'hui, atteignant 2 850 $. Cependant, cette hausse ne suffit pas à effacer l'écart plus large qu'il avait pris sur Bitcoin durant la première moitié de la journée. Les derniers mois ont été parmi les pires de l'histoire d'Ethereum en termes de sentiment de marché. Alors que Bitcoin a battu de nouveaux records et reste relativement proche de son plus haut historique (ATH), Ethereum se trouve près de 40 % en dessous de ses pics historiques du dernier cycle haussier. En revanche, Bitcoin est actuellement à plus de 43 % au-dessus de son dernier sommet de cycle. La faiblesse d'Ethereum est principalement attribuée à une stagnation de la croissance, causée par l'absence d'une stratégie commerciale claire et le développement lent du réseau du côté des développeurs. Un autre facteur contribuant aux difficultés d'Ethereum est l'essor des projets Layer 2 (L2) tels que Polygon et Arbitrum. Ces derniers étaient initialement perçus comme les sauveurs d'Ethereum, résolvant les problèmes de scalabilité en réduisant les coûts de transaction et en augmentant la vitesse de traitement. Cependant, avec le temps, il est devenu évident que le succès des projets L2 a réduit considérablement le trafic sur le réseau principal d'Ethereum. De plus, la Fondation Ethereum a périodiquement vendu de grandes quantités d'ETH, ce qui a un impact négatif sur le sentiment du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Malgré ces défis, plusieurs développements positifs se profilent à l'horizon : Ethereum se prépare à sa prochaine mise à jour de réseau, Pectra, qui devrait être lancée sur le mainnet en mars. Cette mise à jour vise à améliorer la scalabilité et l'efficacité d'Ethereum.

Des spéculations font état du travail de la Fondation Ethereum sur une nouvelle stratégie de marketing et d'une possible considération du staking d'ETH plutôt que de les vendre pour financer le développement.

Les institutions et les projets de grande envergure continuent de choisir Ethereum pour les règlements, malgré les critiques concernant sa scalabilité. Les volumes de transactions élevés et la valeur totale verrouillée (TVL) continuent de favoriser Ethereum par rapport aux autres blockchains.

BlackRock prévoit de tokeniser des actifs réels (RWA) sur Ethereum, ce qui marque une adoption institutionnelle accrue.

Des modèles d'intégration plus attractifs avec les projets L2 sont envisagés pour améliorer la valeur d'Ethereum. Malgré ces contretemps temporaires, la position d'Ethereum reste solide. Le sentiment des investisseurs est actuellement à un niveau historiquement bas. Toutefois, les investisseurs institutionnels — y compris ceux liés à l'administration de Donald Trump et à World Liberty Financial — détiennent d'importantes quantités d'Ethereum. Cela suggère que, à mesure que des régulations plus claires émergeront et que l'intégration de la blockchain avec la finance traditionnelle avancera, Ethereum pourrait connaître une résurgence, regagnant ainsi la faveur des investisseurs de détail.

