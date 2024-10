Graphique du jour - EURUSD (01.10.2024)

La paire EUR/USD a connu une volatilité significative aujourd'hui, avec un renforcement de l'euro face au dollar malgré des données économiques contrastées. Cette situation s'inscrit dans un contexte complexe marqué par les chiffres de l'inflation dans la zone euro, les données du PMI manufacturier et les attentes fluctuantes concernant la politique monétaire. Actuellement, la paire se négocie autour de 1,11, enregistrant une baisse de 0,23 % sur la journée. La résilience de l'EUR/USD se manifeste malgré une inflation dans la zone euro tombée sous l'objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour la première fois en trois ans. La lecture de l'indice des prix à la consommation (CPI) flash pour septembre s'est établie à 1,8 % en glissement annuel, contre 2,2 % en août. Cette baisse de l'inflation a alimenté les attentes du marché concernant de potentielles baisses de taux par la BCE, les traders intégrant désormais une forte probabilité d'une réduction de 25 points de base en octobre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La performance du dollar américain a également été un facteur clé influençant la paire. L'indice du dollar américain (DXY) peine actuellement à maintenir ses gains récents, sous pression par l'augmentation des probabilités de baisses de taux de la Réserve fédérale à la suite des données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelles (PCE) moins élevées que prévu la semaine dernière. L'indice des prix PCE de base, l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale, a augmenté de 2,7 % en glissement annuel en août, se rapprochant de l'objectif de 2 % de la banque centrale. Source: Bloomberg Financial LP Ces données sur l'inflation, combinées aux chiffres de la zone euro publiés aujourd'hui, alimentent les attentes du marché concernant des baisses significatives de taux de la BCE et de la Réserve fédérale. Actuellement, les traders anticipent une forte probabilité d'une réduction de 25 points de base par la BCE en octobre, tandis que les attentes concernant des baisses de taux par la Fed ont également augmenté. Ces anticipations de politique monétaire plus accommodante des deux côtés de l'Atlantique ont contribué à la volatilité récente de la paire EUR/USD. À cela s'ajoute la situation complexe du marché, marquée par des données PMI manufacturières mitigées en provenance de la zone euro. Bien que le PMI manufacturier global de la zone euro ait légèrement augmenté à 45,0, il reste en territoire de contraction. La performance solide de l'Espagne (53,0) a été compensée par la faiblesse persistante en Allemagne (40,6), mettant en lumière les conditions économiques divergentes au sein de la zone monétaire. Pour les traders et investisseurs, plusieurs éléments clés à surveiller dans les jours à venir incluent : Les données ISM manufacturières américaines attendues plus tard aujourd'hui, qui pourraient influencer les attentes relatives à la politique de la Fed.

Les commentaires des responsables de la BCE, en particulier à la suite de la suggestion du membre du Conseil des gouverneurs Olli Rehn concernant "plus de raisons de réduire les taux lors de la réunion d'octobre".

Les données sur l'emploi aux États-Unis de cette semaine, y compris les chiffres d'ADP et le rapport crucial sur les créations d'emplois non agricoles.

Toute évolution supplémentaire des indicateurs économiques de la zone euro, en particulier ceux liés à l'inflation et à la croissance.

L'impact des tensions géopolitiques mondiales sur le sentiment de risque et les flux vers les valeurs refuges. Les prix de l'EUR/USD devraient rester sensibles à ces développements ainsi qu'à toute évolution des attentes concernant la politique de la BCE et de la Réserve fédérale. Le mouvement récent de la paire l'a poussée vers des niveaux techniques clés, avec une résistance autour du niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. Toutefois, la tendance générale reste incertaine, soutenue par des données économiques divergentes et des attentes politiques des banques centrales entre la zone euro et les États-Unis. Analyse technique de l'EUR/USD (intervalle D1) L'EUR/USD est en baisse de 0,2 % aujourd'hui et a chuté de 0,92 % par rapport aux récents sommets. Il a franchi le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 % et se situe désormais au-dessus de celui à 50 %, qui servira de résistance et de support, respectivement, pour la séance d'aujourd'hui. Au cours des deux dernières semaines, l'indice de force relative (RSI) a affiché une divergence baissière, formant des sommets et des creux de plus en plus bas. Le MACD a émis un signal de vente hier, renforçant ainsi la perspective baissière. Le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 % situé à 1,0827 pourrait être testé. Pour que les haussiers retrouvent le contrôle, les données américaines attendues plus tard dans la journée doivent être nettement plus faibles que prévu, ce qui pourrait alimenter les paris pour une Fed accommodante.

Source: xStation Source: xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."