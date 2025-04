Graphique du jour : EURUSD (03.04.2025)

Un jour après le « Jour de la Libération », l'EURUSD a officiellement effacé l'intégralité du Trump Trade, qui avait poussé le dollar américain à la hausse jusqu'à l'investiture du président américain en janvier. La tarification prudente du protectionnisme trumpien, ainsi que la position présumée favorable au marché de Trump, se sont avérées erronées, ouvrant la porte à de nouvelles inquiétudes des investisseurs concernant la récession et l'inflation. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Quels sont les enjeux de la guerre commerciale ? 10 % sur tout, 20 % sur l'UE, 54 % sur la Chine, et bien d'autres encore. L'ampleur des droits de douane imposés a largement dépassé les attentes, ce qui souligne le risque d'une nouvelle escalade de la part des partenaires commerciaux des États-Unis. Le discours de Donald Trump était axé sur la revitalisation de l'industrie américaine. Avec la mise en place de ces droits de douane, les États-Unis, auparavant inondés de marchandises provenant de « partenaires déloyaux », devraient se couvrir de nouvelles usines, redonnant ainsi au citoyen moyen le rêve américain. Si les capitaux d'investissement à long terme peuvent effectivement créer de nouveaux emplois aux États-Unis, les mois à venir risquent d'entraîner des risques importants de stagflation. La dépréciation actuelle du dollar américain est le premier obstacle majeur pour l'administration républicaine. Trump a promis que « les pays étrangers paieront » pour le protectionnisme, mais un dollar plus faible nuit aux importateurs américains, qui paieront désormais plus cher les marchandises étrangères taxées. Les prévisions de récession s'intensifient, entraînant les rendements obligataires de l'UE et des États-Unis dans une chute vertigineuse. Source : xStation5 La réponse de l'UE se profile à l'horizon Les représailles imminentes de l'UE ne vont pas arranger les choses. Ursula von der Leyen a exprimé sa préférence pour le dialogue plutôt que pour une approche « de la carotte et du bâton », mais sa déclaration ne manquait pas d'une volonté claire de riposter. La Commission européenne finalise sa réponse aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, avec des mesures supplémentaires préparées au cas où l'administration Trump refuserait d'assouplir sa position protectionniste. BCE : baisser ou ne pas baisser ? Le cauchemar du trade est devenu réalité et le marché anticipe clairement une faible croissance économique dans la zone euro, estimant à 90 % les chances d'une nouvelle baisse des taux. Selon les analyses de la BCE, les contre-mesures de l'UE aggraveront encore les pertes potentielles de PIB, augmentant la pression en faveur d'un assouplissement monétaire. Dans l'interview qu'il a accordée aujourd'hui à Bloomberg, Yannis Stournaras, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que les droits de douane ne constituaient pas un obstacle à une baisse des taux en avril, malgré le coup qu'ils devraient porter à la croissance économique de la zone euro. Les taux du marché monétaire ont augmenté de près de 10 points de base après le jour de la Libération. Source : Bloomberg Finance L.P.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."