Points clés Le dollar reste solide, soutenu par un marché avers au risque

Le secteur des services européen progresse, mais l’euro ne parvient pas à en tirer profit

La paire EUR/USD se négocie actuellement autour de 1,1481 USD pour un euro. Le marché est influencé par plusieurs facteurs, tant en Europe qu’aux États-Unis. Malgré les signaux positifs de l’économie de la zone euro, la vigueur dominante du dollar et les données macroéconomiques clés américaines dictent la tendance des échanges. Par ailleurs, la fermeture prolongée du gouvernement américain ajoute une dose supplémentaire d’incertitude sur les marchés. Qu’est-ce qui influence la paire EUR/USD aujourd’hui ? Dans un contexte d’aversion mondiale au risque, le dollar conserve son statut de valeur refuge. L’indice PMI de la zone euro est passé de 51,2 en septembre à 52,5 en octobre. La solidité du secteur des services et le niveau record des nouvelles commandes améliorent les perspectives pour l’euro, même si la production industrielle reste stable et que certains pays, comme la France, continuent de faire face à des difficultés économiques. Les dernières données de l’ADP ont montré une croissance solide de l’emploi dans le secteur privé américain, renforçant le dollar. Le marché attend désormais d’autres publications, notamment l’enquête ISM et les chiffres officiels de l’emploi, susceptibles de confirmer la poursuite de la tendance positive sur le marché du travail. La fermeture actuelle du gouvernement américain dure désormais depuis plus de 34 jours, ce qui en fait la deuxième plus longue de l’histoire du pays. L’absence d’accord entre démocrates et républicains maintient l’administration paralysée, entraînant la suspension de services publics, le chômage technique de nombreux employés fédéraux et le report de la publication de données économiques essentielles. Les perspectives de sortie de crise demeurent incertaines, et une possible prolongation jusqu’à la fin novembre accentue encore l’incertitude sur les marchés. Depuis hier, le marché observe une correction des valeurs technologiques, poussant les investisseurs à se retirer des actifs risqués. En conséquence, les capitaux se dirigent vers des placements refuges tels que le dollar, ce qui soutient davantage la devise américaine et pèse sur la paire EUR/USD. La Fed laisse entrevoir une possible fin de son cycle de baisse des taux, ce qui soutient le dollar. De son côté, la Banque centrale européenne maintient ses taux relativement stables, ne donnant à l’euro aucun avantage clair face à la devise américaine.

