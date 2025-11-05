Le groupe annonce la suspension temporaire de ses ventes en ligne pour renforcer ses contrôles.

Une ouverture très attendue mais controversée Shein a ouvert mercredi son premier magasin physique au monde au BHV, rue de Rivoli à Paris, attirant une foule importante malgré les manifestations et critiques contre son modèle à bas coût.

Le président du groupe propriétaire du BHV, Frédéric Merlin (SGM), a salué cette inauguration comme un moyen d’attirer une clientèle plus jeune. Vives réactions politiques et judiciaires L’ouverture intervient alors que Shein est visé par plusieurs enquêtes, notamment pour : La vente de produits illégaux (armes de catégorie A, objets à caractère pédopornographique).

Des accusations de dumping social et écologique. Le député Antoine Vermorel-Marques (LR) a saisi le parquet et demandé la suspension du site en France, une initiative soutenue par Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville, qui appelle au déréférencement de Shein.

Le ministre de l’Économie Roland Lescure avait déjà averti le groupe qu’une nouvelle infraction pourrait mener à une interdiction pure et simple en France. Réaction de Shein et suspension temporaire En réponse à la controverse, Shein a annoncé suspendre temporairement ses ventes sur la marketplace française, affirmant vouloir : Renforcer sa responsabilité et le contrôle qualité des produits.

Collaborer avec les autorités pour garantir la conformité de ses offres. Le groupe précise que cette suspension était prévue avant l’annonce du ministère et qu’un plan d’action est en cours. Une présence massive en France malgré tout Shein comptabilise en moyenne 27,3 millions de visiteurs mensuels en France, selon un rapport européen, et a généré en 2024 1,3 milliard de dollars de bénéfice pour 37 milliards de chiffre d’affaires mondial, selon sa maison-mère Roadget Business Pte Ltd (Singapour).

