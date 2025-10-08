Graphique du jour : EURUSD (08.10.2025)

Points clés L'EURUSD recule d'environ 0,3 % dans un contexte de vigueur généralisée du dollar.

Selon les médias français, Emmanuel Macron mène actuellement des consultations sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale.

Les inquiétudes budgétaires et politiques stimulent la demande d'actifs refuges traditionnels.

L'EURUSD est en baisse de 0,3 % à environ 1,162 dans un contexte de rebond mondial du dollar, glissant sous le support clé proche de 1,165. Depuis le début de la semaine, la paire de devises la plus échangée au monde a chuté de près de 1 %, les troubles politiques en France et au Japon ayant stimulé la demande pour les « valeurs refuges » classiques telles que le dollar et l'or. Cette semaine, l'EURUSD a connu une forte correction après avoir dépassé la barre des 1,172 la semaine dernière, atteignant aujourd'hui son plus bas niveau depuis près de six semaines. La paire a trouvé un soutien à la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100, violet foncé). Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EURUSD aujourd'hui ? Le dollar se renforce face à toutes les devises du G10, car l'incertitude politique en France et au Japon éclipse les préoccupations nationales aux États-Unis, à savoir la fermeture actuelle du gouvernement. L'indice du dollar (USDIDX) est en hausse de 0,2 % aujourd'hui, atteignant son plus haut niveau depuis deux semaines.

L'indice du dollar (USDIDX) est en hausse de 0,2 % aujourd'hui, atteignant son plus haut niveau depuis deux semaines. Les préoccupations budgétaires et politiques dans les grandes économies ont renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard du dollar et des perspectives économiques globales des États-Unis. La fermeture du gouvernement et l'absence de la plupart des données macroéconomiques créent une certaine incertitude quant à la prochaine décision de la Fed, mais l'effet est trop faible pour modifier les anticipations du marché concernant une baisse des taux en octobre aux États-Unis.

La fermeture du gouvernement et l'absence de la plupart des données macroéconomiques créent une certaine incertitude quant à la prochaine décision de la Fed, mais l'effet est trop faible pour modifier les anticipations du marché concernant une baisse des taux en octobre aux États-Unis. Le président Emmanuel Macron a rencontré hier les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français pour les consulter avant une éventuelle dissolution du Parlement. Les médias français ont également rapporté que les préfectures avaient été invitées à se préparer à d'éventuelles élections entre le 16 et le 23 novembre. La pression politique s'intensifie sur Macron pour qu'il démissionne, ce qui complique les perspectives de la deuxième économie de l'UE, d'autant plus que la démission du Premier ministre Lecornu a anéanti les espoirs d'une approbation rapide du budget.

Les médias français ont également rapporté que les préfectures avaient été invitées à se préparer à d'éventuelles élections entre le 16 et le 23 novembre. La pression politique s'intensifie sur Macron pour qu'il démissionne, ce qui complique les perspectives de la deuxième économie de l'UE, d'autant plus que la démission du Premier ministre Lecornu a anéanti les espoirs d'une approbation rapide du budget. En revanche, aucune pression supplémentaire ne s'exerce sur les principales obligations de la zone euro. Les rendements français à 10 ans ont baissé d'environ 5 pb, mais restent proches de leurs plus hauts historiques, au-dessus des niveaux observés lors de la dernière dissolution parlementaire en 2024. Les rendements des Bunds allemands à 10 ans ont baissé d'environ 2,5 pb.

Les rendements français à 10 ans ont baissé d'environ 5 pb, mais restent proches de leurs plus hauts historiques, au-dessus des niveaux observés lors de la dernière dissolution parlementaire en 2024. Les rendements des Bunds allemands à 10 ans ont baissé d'environ 2,5 pb. Il convient de noter qu'un euro plus faible pourrait soutenir l'économie de l'UE en renforçant la compétitivité des exportations, à condition que la crise politique française ne se transforme pas en une impasse prolongée ou en une crise budgétaire. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné cette semaine que l'appréciation de l'euro constituait un risque potentiel pour la croissance de l'UE. Un recul soutenu de l'EURUSD par rapport à ses récents sommets pourrait donc atténuer le ralentissement de l'activité économique observé le mois dernier.

Un recul soutenu de l'EURUSD par rapport à ses récents sommets pourrait donc atténuer le ralentissement de l'activité économique observé le mois dernier. Le yen japonais n'a pas bénéficié des flux vers les valeurs refuges, pénalisé par la nomination de Sanae Takaichi comme candidate au poste de Premier ministre. Mme Takaichi a maintes fois soutenu des politiques budgétaires expansionnistes tout en critiquant de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Les augmentations potentielles des dépenses publiques pourraient être inflationnistes et, combinées à la dépréciation du yen, accélérer le retour à des hausses de taux par la Banque du Japon. L'EURUSD réagit actuellement à l'écart de rendement entre les obligations allemandes et américaines à 10 ans. Source : XTB Research

