DE40 : Vente massive des actions européennes dans les secteurs de la technologie et de la défense

Points clés Le marché européen reste stable à l'ouverture

PMI mitigé dans la zone euro

Les valeurs de la défense souffrent des négociations de paix défavorables

Le secteur technologique européen en déclin dans un contexte de boom de l'IA

La séance d'hier n'a pas été favorable aux acheteurs, les indices américains ayant clairement perdu du terrain, et de nombreux commentateurs et analystes s'attendaient à ce que les baisses se répercutent sur l'Europe après l'ouverture du marché. Les indices européens sur le marché au comptant ont ouvert en baisse modérée, mais les contrats à terme sont déjà en territoire positif. Les contrats SUI20 enregistrent la plus forte hausse dans la matinée, avec près de 1 %. Des hausses plus modestes sont observées pour les contrats FRA40, ITA40 et UK100, où elles sont limitées à 0,4-0,6 %. Les marchés européens détermineront aujourd'hui leur orientation en fonction des fortes fluctuations enregistrées hier à Wall Street, des données macroéconomiques solides du vieux continent et des commentaires des banquiers centraux. Les banquiers de la BCE ont prononcé leurs discours aujourd'hui. La présidente de la banque, Christine Lagarde, a très critiqué la réticence des pays européens à mettre en œuvre des réformes clés et a souligné que le niveau actuel des taux d'intérêt permettait une croissance nettement supérieure à celle observée. Données macroéconomiques : La situation au Royaume-Uni continue de se détériorer. Les ventes au détail ont baissé de 1,1 % d'un mois à l'autre, alors que les prévisions tablaient sur 0 %. Des indices PMI mitigés ont également été publiés en France, en Allemagne et dans la zone euro : En France, les indices PMI industriels sont en baisse significative et restent en territoire de contraction (47,8). L'indice PMI composite reste également en contraction (49,9), soutenu par un indice des services relativement bon (50,8).

Les données allemandes restent ambivalentes. Les indices PMI composite et industriel reculent plus que prévu, mais restent en territoire de croissance (52,1 et 52,7). L'indice industriel affiche une performance moins favorable, avec une baisse à 48,4 alors que les prévisions tablaient sur une croissance à environ 49,8.

Dans la zone euro, les services restent le point fort de l'économie, avec un PMI supérieur aux prévisions à 53,1, mais l'industrie continue de décevoir, reculant à 49,7. DE40 (D1) Source: xStation5 Le cours de l'indice poursuit sa tendance très baissière, passant par la zone de résistance autour du retracement FIBO 100 et la moyenne EMA200. Les acheteurs ont réussi à stopper la baisse seulement au niveau de 23 000, le dernier minimum atteint en mai. Le passage du RSI en territoire de survente (38) et la limite inférieure des bandes de Bollinger favorisent une tentative de hausse corrective. Actualités des entreprises : La proposition de paix extrêmement défavorable pour l'Ukraine récemment présentée par les États-Unis a un impact négatif sur les valorisations des entreprises européennes du secteur de la défense. RENK (R3NK.DE) et Hensoldt (HAG.DE) perdent environ 3 %. Rheinmetall AG (RHM.DE) enregistre une baisse de 7 %.

Le recul face au risque et la perte de confiance dans le boom de l'IA exercent une pression sur les valorisations des entreprises technologiques européennes. Infineon (IFX.DE) perd 4 %, ASML (ASML.NL) recule de plus de 7 % et Siemens (SIE.DE) se déprécie de 8 %.

Babcock (BAB.UK) - Le fabricant d'équipements nucléaires et militaires a publié de très bons résultats, dépassant les attentes et affichant, entre autres, une augmentation de 27 % de ses bénéfices. Cependant, dans un contexte de morosité, l'entreprise perd encore plus de 2 % de sa capitalisation.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."