Graphique du jour - EURUSD (13.09.2024)

La zone euro et les États-Unis affichent des indicateurs économiques contrastés, la BCE commençant à réduire ses taux alors que les marchés s'attendent à des réductions potentiellement plus rapides et plus importantes de la part de la Fed. Cette divergence dans les perspectives de politique monétaire pourrait avoir un impact significatif sur la paire EUR/USD dans les mois à venir. La Banque centrale européenne (BCE) a réduit ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, le taux de facilité de dépôt s'établissant désormais à 3,50 %. Cette décision intervient alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro a augmenté de 2,2 % en glissement annuel en août, se rapprochant ainsi de l'objectif de 2 % de la BCE. Parallèlement, l'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en août, dépassant la hausse de 0,2 % attendue. Ces chiffres soulignent le contraste entre les conditions économiques des deux régions, l'Europe se concentrant sur la stimulation de la croissance tandis que les États-Unis continuent de lutter contre les pressions inflationnistes. La faiblesse persistante de la croissance économique de la zone euro a été un facteur clé dans la décision de la BCE. Le PIB de la région n'a augmenté que de 0,2 % au deuxième trimestre 2024, alors que l'estimation initiale était de 0,3 %. L'Allemagne, la plus grande économie du bloc, s'est contractée de 0,1 %. En revanche, l'économie américaine a fait preuve d'une plus grande résilience, le marché du travail restant tendu et les dépenses de consommation robustes, malgré les hausses de taux agressives de la Fed au cours de l'année écoulée. Le marché anticipe une réduction plus rapide des taux de la Fed, ce qui pourrait stimuler l'EUR/USD Alors que la BCE a déjà entamé son cycle d'assouplissement, les acteurs du marché pensent de plus en plus que la Réserve fédérale devra réduire ses taux plus rapidement et plus énergiquement que prévu. Cette évolution des attentes s'explique par plusieurs facteurs : L'ancien président de la Réserve fédérale de New York, Bill Dudley, a plaidé en faveur d'une réduction de 50 points de base, affirmant que les taux actuels sont supérieurs de 150 à 200 points de base au taux neutre. Les récentes données économiques américaines, notamment les chiffres décevants des ouvertures d'emplois, ont plaidé en faveur de baisses de taux plus importantes. La vigueur persistante du dollar américain a suscité des inquiétudes quant à son impact sur les exportations américaines et la stabilité financière mondiale. Les analystes prévoient désormais que la Fed pourrait réduire ses taux jusqu'à 125 points de base d'ici à la fin de 2024, ce qui pourrait ramener le taux des fonds fédéraux entre 4,0 % et 4,25 %. Il s'agit d'une politique d'assouplissement plus agressive que celle actuellement prévue pour la BCE, qui devrait abaisser son principal taux d'intérêt à 3,5 % au cours de la même période. L'anticipation de baisses de taux plus rapides et plus importantes de la part de la Fed pourrait avoir des conséquences significatives sur la paire EUR/USD : Faiblesse du dollar : Les attentes d'un assouplissement plus agressif de la part de la Fed pourraient conduire à un affaiblissement du dollar américain, ce qui pourrait pousser la paire EUR/USD à la hausse. Réduction de l'écart de rendement : Comme la Fed devrait réduire ses taux plus rapidement que la BCE, le différentiel de taux d'intérêt entre les deux monnaies pourrait se réduire, ce qui rendrait l'euro relativement plus attractif. Malgré ces attentes, il est important de noter que les décisions politiques réelles dépendront des données. L'approche de la Fed en matière de réduction des taux sera influencée par les données économiques à venir, en particulier les chiffres de l'inflation et de l'emploi. Toute surprise concernant ces indicateurs pourrait entraîner des changements rapides dans les attentes du marché et, par conséquent, dans le taux de change EUR/USD. À l'avenir, la trajectoire de la paire EUR/USD sera probablement déterminée par l'évolution de ces attentes divergentes en matière de politique monétaire. Alors que le marché anticipe actuellement des réductions plus rapides de la part de la Fed, le rythme et l'ampleur réels de l'assouplissement par les deux banques centrales seront déterminants pour l'orientation de la paire. Les traders et les investisseurs devront suivre de près les données économiques et les communications des banques centrales pour détecter les signes d'un changement de politique.

EURUSD (intervalle D1) La paire EUR/USD tente actuellement de rester au-dessus de la résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, gagnant aujourd'hui sur la probabilité accrue d'une réduction des taux de 50 points de base. La paire a suivi une tendance baissière au cours du mois dernier, caractérisée par des hauts et des bas plus bas. Le RSI, actuellement en territoire neutre, montre des signes de divergence baissière, avec des plus bas et des plus hauts plus bas. Le MACD indique un affaiblissement du potentiel de croissance. Pour que les baissiers reprennent le contrôle, le support de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 1,10444 doit être cassé. Ce niveau a agi comme un très fort support il y a deux semaines et a tenu avec succès pendant cinq sessions consécutives, aidant à créer un élan haussier ultérieur. Pour que les haussiers reprennent le contrôle, le sommet de la semaine dernière à 1,11082 doit être dépassé. Une clôture réussie au-dessus de ce niveau signalerait la fin de la tendance baissière actuelle. Source: xStation

