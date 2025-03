Graphique du jour - EURUSD (27.02.2025)

Hier, Donald Trump a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations européennes, y compris sur les voitures importées d'Europe aux États-Unis. Cependant, la réaction de l'EUR/USD à la reprise de ces « menaces » semble relativement modérée, la paire passant d'environ 1,052 à 1,047. Récemment, les gains de la paire ont été soutenus par des données mitigées de l'économie américaine, où les anticipations d'inflation (ainsi que l'inflation elle-même) sont en hausse, alors que l'économie semble connaître un ralentissement au moins temporaire. Cela se reflète dans les dernières données du Conference Board sur le moral des consommateurs, l'affaiblissement de l'indice PMI des services, des ventes au détail décevantes et les prévisions prudentes de certaines entreprises américaines (telles que Walmart), qui ont longtemps été considérées comme un baromètre de la santé des consommateurs. En conséquence, nous constatons que les perspectives d'un rebond économique attendu (bien qu'encore incertain) en Europe, potentiellement soutenu par une plus grande flexibilité de la politique monétaire de la BCE (où l'inflation semble mieux maîtrisée), compensent au moins temporairement les écarts de rendement obligataire et les défis structurels auxquels l'économie européenne est confrontée. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans un scénario où le moral des consommateurs américains continue de s'affaiblir et où les principales données économiques sont en baisse, le marché pourrait commencer à interpréter les chiffres de l'inflation à la hausse comme négatifs pour le dollar. Des pressions plus fortes sur les prix pourraient lui lier les mains, limitant sa capacité à baisser les taux pour améliorer les conditions du marché du travail ou stimuler l'économie. Pour que l'euro se renforce, le sentiment mondial, en particulier l'appétit pour le risque et les flux d'investissement vers les marchés émergents (ME), ainsi qu'un meilleur contrôle de l'inflation par rapport aux États-Unis, seront cruciaux. Un tel scénario donnerait à la BCE une plus grande marge de manœuvre pour l'assouplissement monétaire et une relance économique potentielle. Graphique EUR/USD (période D1) Si l'on examine l'impulsion baissière de l'EUR/USD, on constate que la paire a rebondi après avoir testé la zone de 1,02, ce qui correspond au retracement de Fibonacci de 61,8 % de toute la vague haussière à partir de 2022. La paire tente également de se maintenir au-dessus de l'EMA50 (ligne orange). Pour l'instant du moins, le risque d'un test de parité a diminué et les investisseurs ont ajusté leur positionnement. Source: xStation5 Source: xStation5



