Graphique du jour - EURUSD (28.01.2025)

L'EURUSD a plongé à 1,0428, marquant une forte baisse de 0,7% par rapport à un dollar américain qui se renforce largement, alors que la position agressive du président Trump sur les tarifs commerciaux déclenche une fuite vers la sécurité. L'envolée du billet vert s'est accélérée après l'annonce par M. Trump de projets de droits de douane universels « beaucoup plus importants », rejetant le taux de 2,5 % proposé par le Trésor comme insuffisant. Domination du dollar Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le dollar américain s'est renforcé de manière générale, l'indice du dollar augmentant de 0,4 % à la suite des derniers commentaires de M. Trump. L'impact sur le marché a été important, les monnaies sensibles au risque se repliant et les flux de valeurs sûres profitant au dollar. Les acteurs du marché ajustent rapidement leurs positions, les fonds spéculatifs augmentant leur exposition longue au dollar dans l'attente que les politiques protectionnistes continuent de soutenir le billet vert. Impact des tarifs douaniers La structure tarifaire progressive proposée, qui pourrait atteindre 20 %, constitue une menace particulière pour l'économie de la zone euro, qui repose sur les exportations. Les constructeurs automobiles et les fabricants industriels européens sont particulièrement vulnérables, les droits de douane potentiels sur les semi-conducteurs et les métaux risquant de perturber des chaînes d'approvisionnement cruciales. Les analystes du marché estiment qu'un tarif universel de 20 % pourrait réduire la croissance du PIB de la zone euro de 0,3 à 0,5 point de pourcentage en 2025. Les défis économiques européens L'économie de la zone euro continue de montrer des signes de faiblesse, en particulier dans son plus grand État membre, ce qui ne fait qu'aggraver les difficultés de l'euro. La stagnation du PIB allemand au quatrième trimestre et les prévisions décevantes de l'IFO ont renforcé les inquiétudes quant à la trajectoire de croissance de la région. L'important excédent commercial de la zone euro avec les États-Unis la rend particulièrement vulnérable à toute escalade des tensions commerciales, ce qui crée des vents contraires supplémentaires pour la monnaie commune. La voie de la réduction des taux de la BCE La Banque centrale européenne se trouve dans une position de plus en plus complexe alors qu'elle doit trouver un équilibre entre la faiblesse des données économiques et son mandat en matière d'inflation. Les prix du marché reflètent désormais les attentes d'un assouplissement monétaire plus agressif, avec trois réductions de 25 points de base entièrement prévues pour 2025. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est confrontée à une pression croissante pour répondre aux préoccupations en matière de croissance et à l'impact potentiel des mesures commerciales américaines lors de la réunion de cette semaine. Baisse implicite des taux d'intérêt dans la zone euro. Source : Bloomberg Perspectives du marché La paire de devises reste très sensible aux gros titres de la politique commerciale américaine, et la volatilité devrait rester élevée alors que les marchés digèrent les implications d'une augmentation potentielle des droits de douane pouvant aller jusqu'à 20 %. L'avantage traditionnel en termes de rendement qui pourrait normalement soutenir l'euro a été éclipsé par ces préoccupations macroéconomiques plus larges et par l'attrait renouvelé du dollar en tant que valeur refuge. EURUSD (Intervalle D1) La paire EURUSD s'approche du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, qui coïncide avec la moyenne mobile de 50 jours. Ce niveau devrait agir comme un soutien fort, ayant joué un rôle important dans les échanges au cours des deux derniers mois. En cas de retournement, le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, suivi de la SMA de 100 jours, deviendront des niveaux de résistance clés à surveiller. Le RSI tente de rompre une divergence ascendante, tandis que le MACD se resserre et montre des signes de divergence baissière potentielle, ce qui incite les haussiers à la prudence. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."