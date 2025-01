Graphique du jour - GBPUSD (17.01.2025)

La livre sterling fait face à une nouvelle pression alors que les données décevantes sur les ventes au détail au Royaume-Uni renforcent les inquiétudes concernant la stagnation économique, ce qui augmente la spéculation sur les réductions de taux de la Banque d'Angleterre au vu des signes d'une faiblesse économique persistante. La livre a reculé à 1,2166 $, ce qui représente une baisse significative de 0,6 % au cours de la séance commerciale d'aujourd'hui, alors que les participants au marché digèrent les implications des dernières données économiques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Statistiques clés du marché La livre sterling a connu une volatilité notable, se négociant entre 1,2166 et 1,2250 $ au cours de la session d'aujourd'hui. Les attentes du marché se sont renforcées autour de trois réductions potentielles de 25 points de base des taux de la Banque d'Angleterre cette année, alors que les ventes au détail au Royaume-Uni ont enregistré une baisse significative en décembre. Les rendements des gilts à deux ans ont également baissé, se négociant désormais en dessous de leurs niveaux d'ouverture pour 2025, reflétant les préoccupations économiques croissantes. Impact des ventes au détail Les données sur les ventes au détail de décembre ont révélé une image inquiétante des dépenses de consommation au Royaume-Uni, avec une faiblesse particulière observée dans le secteur alimentaire, où les ventes ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis 2013. L'environnement plus large du commerce de détail a montré une tension significative, avec des volumes de vente au détail globaux en baisse de 0,8 % au quatrième trimestre. Cette faiblesse inattendue pendant la période traditionnellement forte des vacances a particulièrement alarmé les acteurs du marché, car elle suggère une fragilité sous-jacente de la confiance des consommateurs malgré l'atténuation récente des pressions inflationnistes. Perspectives de politique monétaire de la BOE Les attentes de la Banque d'Angleterre en matière de politique monétaire se sont considérablement modifiées à la suite de la publication des faibles données sur le commerce de détail. Les participants au marché prévoient désormais trois baisses de taux d'un quart de point pour 2025, le total des baisses de taux attendues pour l'année s'élevant à 66,7 points de base. Les inquiétudes croissantes concernant la stagnation économique ont conduit à une accélération des attentes en matière de réduction des taux, de nombreux observateurs du marché anticipant désormais que la banque centrale pourrait devoir entamer son cycle d'assouplissement plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Baisse implicite des taux d'intérêt au Royaume-Uni. Source : Bloomberg Positionnement du marché et facteurs de risque Une analyse récente de Morgan Stanley suggère une faiblesse potentielle du dollar américain, bien que la livre sterling soit confrontée à d'importants défis intérieurs qui pourraient limiter les gains liés à la faiblesse générale du dollar. Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs positions courtes sur la livre sterling, tandis que les données d'enquête indiquent que la paire GBP/USD devrait tomber dans la fourchette de 1,15 à 1,20 dollar d'ici juin 2025. Le marché des options a enregistré une demande croissante de protection à la baisse, reflétant les inquiétudes croissantes concernant les perspectives de la livre sterling. La stabilité du marché britannique des gilts reste un facteur crucial qui pourrait influencer la performance de la livre sterling dans les mois à venir. GBPUSD (Intervalle D1) La paire GBPUSD se rapproche des niveaux observés pour la dernière fois à la fin du mois d'octobre, ce qui a entraîné un rebond et renforcé la livre sterling. Les baissiers devraient tenter de casser la zone de support entre 1,2139 et 1,2108. A l'inverse, les haussiers viseront le plus bas d'avril à 1,235, qui sert de première résistance. Le RSI a rompu sa divergence haussière et s'approche de la zone de survente, signalant potentiellement une pression baissière continue, similaire à sa phase de consolidation observée à la mi-septembre. Pendant ce temps, le MACD est sur le point d'effectuer un croisement haussier mais reste en territoire négatif, ce qui indique qu'il faut se méfier de tout élan haussier. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."