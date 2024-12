Graphique du jour - GOLD (29.11.2024)

L'or (GOLD) connaît une hausse de plus de 1 % aujourd'hui, alimentée par la faiblesse du dollar américain, des lectures macroéconomiques européennes faibles et des préoccupations géopolitiques croissantes. Les rendements des obligations à 10 ans ont diminué de 3 points de base, atteignant 4,21 %, soit un niveau bien inférieur aux 4,45 % observés à la mi-novembre. La situation sur le front Ukraine-Russie pourrait s'intensifier à mesure que les deux camps tentent de prendre l'avantage avant le probable début des négociations début 2025, après l'investiture de Trump.

Les signaux en provenance du Kremlin suggèrent la détermination de la Russie à maintenir et à capturer autant de territoire que possible avant toute négociation avec les États-Unis. Par ailleurs, un accord de paix entre Israël et le Hezbollah semble peu probable, le Liban ayant indiqué que l'armée israélienne avait violé les termes à plusieurs reprises.

La situation économique incertaine en Chine contribue partiellement à l'augmentation de la demande pour les actifs dits refuges, tandis que l'économie de la zone euro connaît un ralentissement significatif, créant des conditions potentiellement propices à une récession en 2025.

Ainsi, l'incertitude concernant l'ampleur de l'assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis est contrebalancée par une position généralement accommodante dans d'autres économies, où la consommation semble ralentir. La perte de momentum du dollar américain, actuellement la devise la plus faible du G10, incite les investisseurs à se tourner vers l'or, face au risque accru de stagflation ou de scénarios récessionnistes. Graphique de l'or (Intervalle D1) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'or a défendu sa moyenne mobile sur 100 sessions (EMA100) et est en train de sortir d'un scénario correctif au sein du modèle en tête et épaules (H&S). La résistance clé à 2 600 $ l'once (ligne de cou et retracement de 23,6 % de la tendance haussière actuelle) a été franchie, augmentant la probabilité de nouveaux sommets historiques.

Source: xStation5

