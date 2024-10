Graphique du jour - HK.cash (10.10.2024)

L'indice Hang Seng a clôturé en hausse de près de 3 % aujourd'hui, et l'indice CSI continental a augmenté de 1 %, après que la banque centrale chinoise a annoncé le montant détaillé de la facilité de prêt SFISF. Les gains en Chine n'ont toutefois pas été énormes aujourd'hui, le HK.cash se négociant actuellement à un gain « presque symbolique » de 1 %. L'ampleur du rebond est d'autant plus modeste aujourd'hui que l'indice composite SZSE, basé à Shenzhen, était en passe de connaître une baisse de 8 %, la plus importante depuis mai 1997, soit 27 ans, et qu'il a enregistré aujourd'hui un nouveau recul de 0,8 %. L'attention du marché se concentre désormais sur la conférence de presse du ministère chinois des finances, prévue samedi, au cours de laquelle la Chine présentera les détails de son plan de relance budgétaire. Le thème de la conférence de presse est « l'intensification de l'ajustement de la politique fiscale anticyclique pour promouvoir une croissance économique élevée ».

». Selon la banque suisse Julius Baer, le marché s'attend à un minimum de 2 à 3 billions de yuans (environ 300-400 milliards de dollars), dans le cadre d'un vaste plan de relance ; la banque s'attend à d'autres annonces liées aux mesures de relance dans les semaines à venir.

La banque centrale chinoise, la People's Bank of China (PBOC), a annoncé aujourd'hui la création d'une facilité de swap pour les titres, les fonds et les compagnies d'assurance (SFISF), avec une allocation initiale de 500 milliards de yuans, (équivalant à environ 71 milliards de dollars américains).

L'initiative vise à soutenir principalement le marché boursier, en incitant les institutions à abandonner les obligations et à augmenter les allocations dans les indices. L'annonce d'une telle initiative a certes été faite il y a près de deux semaines, mais la décision d'aujourd'hui montre que la PBoC est vraiment déterminée à agir rapidement, en créant une facilité de prêt pour les institutions financières, les assureurs et les fonds, afin d'acheter des actions. L'objectif global est d'améliorer les conditions de liquidité sur le marché chinois et de soutenir une série d'investissements en actions en fournissant des obligations d'État aux institutions. Le mécanisme permet aux institutions financières d'utiliser l'effet de levier des obligations et de les revendre pour lever des capitaux, qui peuvent ensuite être consacrés à l'achat d'actions. Il n'est pas surprenant que les investisseurs aient pris sa création comme une bonne nouvelle, améliorant le sentiment autour des indices chinois. La question est de savoir si ce sera pour longtemps. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique HK.cash (intervalle H4)

Source: xStation5

