Graphique du jour - JAP225 (06.09.2024)

Composé en grande partie de sociétés technologiques et sensible à l'appréciation du yen, l'indice de référence Nikkei (JAP225) a perdu plus de 1% aujourd'hui, les contrats ayant déjà reculé de plus de 2% avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, prévue à 13h30 (heure de Paris). L'affaiblissement du dollar et le renforcement du yen exercent simultanément une pression sur les revenus des exportateurs japonais, entraînant une réévaluation de nombreuses actions cotées, tandis que la vente du secteur américain des semi-conducteurs, menée aujourd'hui par une vente de près de 10 % de Broadcom (AVGO.US), exerce une pression sur les fournisseurs japonais tels qu'Advantest. La paire USDJPY perd près de 0,6 % aujourd'hui, et les rendements obligataires américains sont tombés à des niveaux historiquement bas depuis l'automne 2023.

Les données du marché du travail américain publiées hier, pour la plupart (à l'exception des demandes de prestations), indiquent que les postes vacants sont en baisse (JOLTS), tandis que la variation de l'emploi parmi les entreprises privées est en baisse significative (lecture la plus faible depuis le début de 2021), et les services, bien que toujours relativement forts, ont également connu un ralentissement dans le sous-indice de l'emploi tandis que le rapport Challenger a indiqué 75 000 licenciements dans l'économie américaine, en août ; battant un record du T1 2023, qui était en récession.

Par conséquent, les attentes du marché concernant une variation beaucoup plus importante de l'emploi non agricole (165 000 prévus contre 114 000 précédemment) et une baisse du taux de chômage à 4,2 % contre 4,3 % en juillet pourraient s'avérer exagérées. En revanche, si les données sont meilleures que prévu, nous pourrions assister à une amélioration du sentiment sur les marchés boursiers, à un renforcement du dollar et à un rebond de l'USDJPY et, par extension, des contrats JAP225. Jusqu'à présent, nous constatons que, craignant un changement dans la dynamique du marché, les investisseurs sont revenus à contrecœur au carry trade et ont liquidé leurs positions haussières sur le yen et les indices de référence japonais.

JAP225 (intervalle M15)

Le momentum après le rebond depuis les plus bas d'août s'est clairement affaibli, et si le NFP américain s'avère plus faible que prévu, une nouvelle appréciation du yen contre le dollar et le sentiment dans le secteur technologique pourraient pousser l'indice en dessous du retracement de 38,2 Fibonacci à 35800 points.

Source: xStation5