Graphique du jour: JP225 (27.10.2025)

Points clés Lundi, l'indice Nikkei 225 japonais a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 50 000 points.

Sur une base mensuelle, l'indice JP225 a enregistré son meilleur mois depuis 15 ans.

Sur une base annuelle, 2025 marque la deuxième plus forte année de gains.

Lundi, l'indice Nikkei 225 du Japon a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 50 000 points, clôturant en hausse de 2,46% à 50 512 points. Cette reprise reflète l'optimisme suscité par l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et la forte appétence pour le risque à l'échelle mondiale après les gains records enregistrés à Wall Street. Le sentiment des investisseurs au Japon a été encore renforcé par les anticipations selon lesquelles la Banque du Japon maintiendra sa politique monétaire ultra-accommodante lors de sa réunion de cette semaine, ainsi que par le soutien politique aux réformes pro-croissance de la Première ministre Sanae Takaichi. Les mesures budgétaires expansionnistes prévues par son gouvernement ont été comparées à l'« Abenomics », suscitant l'espoir de sortir d'une déflation qui dure depuis des décennies. Le yen reste exceptionnellement fort aujourd'hui, gagnant environ 0,10 à 0,20% par rapport aux autres devises du G10, tandis que le USDJPY est en baisse de 0,17% à 152,820. L'appétit pour le risque dans la région Asie-Pacifique a également été stimulé par l'annonce que les États-Unis avaient abandonné leur projet d'imposer des droits de douane de 100% sur les importations chinoises. Les investisseurs s'attendent à ce que le Premier ministre Takaichi rencontre l'ancien président Trump lors de sa visite au Japon à la fin de la semaine. Sur une base mensuelle, l'indice JP225 a enregistré son meilleur mois depuis le début de la collecte des données en 2010, avec une hausse de 12,8% en seulement un mois (octobre). Sur une base annuelle, 2025 marque la deuxième année la plus forte en termes de gains au cours des 15 dernières années, même s'il convient de noter que la reprise ne s'est accélérée qu'au milieu de l'année. JP225 (D1 interval) Le dépassement du seuil historique des 50 000 points, plus de trois décennies après le pic atteint en 1989 pendant la bulle spéculative, marque un regain progressif de confiance des investisseurs dans l'économie japonaise. Les contrats à terme Nikkei 225 (JP225) négociés sur la plateforme XTB avaient déjà franchi la barre des 50 000 points à la fin de la semaine dernière, après la clôture de la séance au comptant au Japon.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."