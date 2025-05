Graphique du jour - NASDAQ 100 (02.05.2025)

L'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, représenté par l'indice US100, a enregistré de légers gains vendredi après les résultats mitigés publiés jeudi par les géants de la technologie, les contrats à terme ayant progressé de 0,5 % pendant la nuit. Le sentiment du marché s'est considérablement amélioré après l'annonce de l'ouverture de négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis, ce qui pourrait apaiser les tensions commerciales croissantes entre les deux plus grandes économies mondiales. Les résultats des géants technologiques jettent une ombre Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Amazon et Apple ont publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais les deux actions ont subi des pressions, les entreprises ayant mis en garde contre l'impact des droits de douane sur leurs performances futures. Amazon a vu son chiffre d'affaires bondir de 9 % à 155,67 milliards de dollars, avec un BPA en hausse de 64 % en glissement annuel, tandis qu'Apple a annoncé une augmentation de 5 % de son chiffre d'affaires à 95,4 milliards de dollars. Toutefois, les deux géants technologiques ont émis des prévisions prudentes concernant l'impact des droits de douane, Apple estimant notamment que ceux-ci pourraient lui coûter 900 millions de dollars au cours du prochain trimestre. Les inquiétudes liées aux droits de douane pèsent sur les perspectives Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a souligné l'incertitude entourant la politique tarifaire du président Trump lors de la présentation des résultats, déclarant qu'il était « difficile de savoir où elle allait aboutir et quand elle serait finalisée ». Les prévisions du géant du commerce électronique pour le deuxième trimestre reflètent cette incertitude, avec des projections de bénéfice d'exploitation inférieures aux attentes de Wall Street. De même, le PDG d'Apple, Tim Cook, a mis en garde contre les difficultés à établir des prévisions au-delà du mois de juin en raison des incertitudes liées à la politique commerciale, malgré des ventes d'iPhone supérieures aux attentes, à 46,8 milliards de dollars. La Chine laisse entrevoir la possibilité de négociations commerciales Le sentiment des marchés a été considérablement stimulé après que le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il « évaluait » la possibilité de négociations commerciales avec les États-Unis. Il s'agit d'un premier pas vers une éventuelle réduction des droits de douane réciproques qui se sont intensifiés ces dernières semaines. La déclaration indiquait que les responsables américains avaient « pris l'initiative de transmettre à plusieurs reprises des informations à la partie chinoise par l'intermédiaire des parties concernées, dans l'espoir de discuter ». Les marchés asiatiques rebondissent grâce aux espoirs commerciaux Les signaux positifs concernant d'éventuelles négociations commerciales ont déclenché de solides performances sur les marchés asiatiques, l'indice Hang Seng de Hong Kong bondissant de 1,7 % et l'indice de référence de Taïwan de 2,2 %. Les indices japonais et sud-coréen ont également enregistré des gains de 1,1 % et 0,4 % respectivement, reflétant l'amélioration du sentiment dans toute la région. Les investisseurs se tournent désormais vers le rapport sur l'emploi du mois d'avril, qui sera publié vendredi et qui fournira la première évaluation du marché du travail depuis l'entrée en vigueur des droits de douane décrétés par Donald Trump lors de la « Journée de la libération ». Les analystes examineront attentivement les données à la recherche de tout signe de ralentissement du marché du travail susceptible d'influencer les décisions politiques futures. NASDAQ 100 (D1) Le Nasdaq 100, représenté par l'indice NASDAQ 100, se négocie autour du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, une zone de résistance clé. Les haussiers viseront à retester les moyennes mobiles à 200 et 100 jours, tandis que les baissiers devraient pousser pour une cassure sous les 19 195, un niveau qui avait précédemment déclenché une tendance haussière, avec un objectif proche du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Le RSI se maintient au-dessus de la barre des 48,5, un niveau qui a historiquement signalé un retour à une dynamique haussière lorsqu'il a été franchi. Dans le même temps, le MACD s'élargit, indiquant une dynamique haussière croissante.

