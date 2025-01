Graphique du jour - NATGAS (31.12.2024)

Les contrats à terme sur le gaz naturel connaissent une volatilité accrue alors que les prévisions météorologiques annoncent un changement significatif vers des températures plus froides, entraînant des mouvements de prix substantiels dans un contexte d'inquiétude sur l'offre et de changement des positions commerciales. Après un rallye impressionnant hier, le prix est légèrement en baisse aujourd'hui. Statistiques clés du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prix actuel : 3,82 $ (-3%)

Plus haut de la séance : 4,201 $ (plus haut de 52 semaines)

Séance précédente : +15%

Performance depuis le début de l'année : +58% Dynamique météorologique Les prévisions actualisées de The Weather Co. et d'Atmospheric G2 annoncent des températures inférieures à la moyenne dans l'est des États-Unis, de la Floride au Maine, en janvier. Le pic de la vague de froid est prévu pour le milieu du mois, AccuWeather mettant en garde contre des conditions potentielles de « neige et de glace substantielles ». Il s'agit d'une rupture importante par rapport à l'automne et au début de l'hiver, qui ont été relativement doux. Les météorologues prévoient un refroidissement important sur la côte Est avec une probabilité de près de 95 %. Ces températures inférieures à la normale devraient persister au moins jusqu'à la mi-février. Source : Bloomberg Financial LP Risques liés à l'offre et à la production Les analystes du secteur, dont John Kilduff d'Again Capital, mettent en garde contre les risques de « gel » qui pourraient perturber les flux de production de gaz naturel, en particulier dans la région de Marcellus Shale. Cette menace survient alors que les niveaux de stockage se sont normalisés à seulement 5 % au-dessus de la moyenne quinquennale, ce qui représente une baisse significative par rapport à l'excédent de 40 % observé l'hiver dernier. Les échanges commerciaux et le sentiment du marché Les fonds de trading algorithmique sont passés de positions acheteuses plates à des positions acheteuses nettes, ce qui témoigne d'un sentiment haussier croissant. La récente poussée du contrat de février a marqué son plus grand gain quotidien depuis sa création en 2012, soulignant la sensibilité du marché aux attentes de la demande liées aux conditions météorologiques. Perspectives d'exportation de GNL Une pression supplémentaire sur la demande provient de l'expansion de la capacité d'exportation de GNL, avec les installations de Cheniere Energy à Corpus Christi et de Venture Global à Plaquemines qui montent en puissance. Cela se produit alors que les exportations mondiales de GNL ont connu leur plus faible croissance depuis 2015, ce qui pourrait soutenir les prix dans des conditions de marché tendues. NATGAS (Intervalle D1) Le prix de la matière première se négocie actuellement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%. Le RSI se refroidit après s'être approché des niveaux de surachat, un schéma qui a historiquement précédé des mouvements haussiers potentiels. Le MACD indique une forte divergence haussière, renforçant la possibilité d'une dynamique haussière continue. L'EMA à 30 jours est positionné au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 %, offrant une zone de soutien très forte pour les haussiers. Pour les baissiers, ce niveau pourrait servir de cible importante, signalant un changement potentiel s'il est franchi. Source : xStation

