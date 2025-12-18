Graphique du jour : NZDUSD (18.12.2025)

Points clés PIB du troisième trimestre : +1,1 % en glissement trimestriel (production), +1,3 % en glissement trimestriel (dépenses) — tous deux supérieurs aux prévisions.

Croissance annuelle : toujours négative sur une base annuelle malgré le rebond trimestriel.

Performance sectorielle : forte : industrie manufacturière, services aux entreprises, construction ; faible : télécommunications, éducation.

Réaction des marchés des changes : réaction modérée à légèrement négative du NZD ; le NZDUSD a glissé vers 0,5760 après une brève remontée.

L'économie néo-zélandaise a enregistré un rebond plus fort que prévu au troisième trimestre, avec une hausse de 1,1 % du PIB basé sur la production et de 1,3 % du PIB basé sur les dépenses, dépassant ainsi les prévisions. La croissance a été généralisée dans 14 des 16 secteurs, tirée par l'industrie manufacturière, les services aux entreprises et la construction. Seuls les secteurs des télécommunications et de l'éducation ont connu une contraction. Les exportations se sont également renforcées, soutenues par les produits laitiers et la viande, même si les dépenses des ménages sont restées faibles. Malgré cette surprise trimestrielle positive, la croissance annuelle reste légèrement négative, reflétant une économie en voie de reprise mais pas encore complètement stabilisée. Les données plus solides du troisième trimestre confirment l'idée que la Nouvelle-Zélande est sortie de la crise qui a frappé le milieu de l'année, mais les indicateurs mensuels récents suggèrent que la dynamique pourrait s'être à nouveau affaiblie à l'approche du quatrième trimestre. La confiance des consommateurs reste faible et les inquiétudes concernant le marché du travail persistent, même si la RBNZ signale que le cycle d'assouplissement est terminé. En conséquence, les marchés considèrent que la hausse du PIB est largement rétrospective, les anticipations en matière de politique monétaire dépendant davantage de l'inflation, des conditions du marché du travail et des facteurs mondiaux que des surprises passées en matière de croissance. La réaction du dollar néo-zélandais a été modérée, et le NZD reste aujourd'hui l'une des devises les plus faibles du G10. Le NZDUSD a d'abord légèrement progressé, mais a rapidement perdu de son élan pour s'échanger ensuite à près de 0,5760. Cette réaction modérée, voire parfois légèrement négative, reflète l'opinion selon laquelle la hausse du PIB ne modifie pas de manière significative les anticipations concernant la politique de la RBNZ.

