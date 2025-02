Graphique du jour - NZDUSD (19.02.2025)

Le dollar néo-zélandais a d'abord connu une faiblesse avant de se redresser aujourd'hui face au dollar américain, après que la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) ait procédé à sa troisième baisse consécutive de 50 points de base tout en signalant un rythme plus mesuré pour les réductions futures. La paire NZDUSD se négocie actuellement à 0,5720, les investisseurs analysant les orientations futures de la banque centrale dans un contexte mondial en constante évolution. Transition vers des réductions de taux plus mesurées Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La dernière décision de politique monétaire de la RBNZ a vu son taux de rémunération des dépôts (OCR) réduit à 3,75 % contre 4,25 %, la maintenant ainsi parmi les banques centrales les plus agressives dans le domaine des baisses de taux. Le gouverneur Adrian Orr a signalé une transition vers des baisses de taux plus petites de 25 points de base en avril et mai, suggérant une approche plus calibrée alors que la banque cherche à équilibrer la reprise économique avec la gestion de l'inflation. Ce changement de stratégie intervient alors que la banque centrale exprime une confiance croissante dans sa capacité à gérer les pressions sur les prix tout en soutenant la croissance. CPI vs taux. Source: Bloomberg L.P. Dynamique de l'inflation et pressions sur les prix Les perspectives d'inflation présentent un tableau complexe, les prévisions révisées de la RBNZ montrant une réaccélération possible à 2,7 % d'ici la fin de l'année. Cette projection est influencée par plusieurs facteurs, notamment l'impact des mouvements des taux de change, la hausse des prix du carburant et l'incertitude liée aux effets de la politique commerciale des États-Unis. La banque centrale a noté que les pressions sur les prix à court terme pourraient rester volatiles à mesure que ces différents facteurs se manifestent. Contexte mondial et incertitudes commerciales Le contexte mondial reste particulièrement difficile, les marchés digérant la réélection de Donald Trump et les menaces de tarifs renouvelées, ce qui a accru les préoccupations concernant les flux commerciaux internationaux. Les attentes de croissance économique à l'échelle mondiale restent modérées, tandis que la fragmentation géoéconomique croissante ajoute une couche supplémentaire de complexité aux perspectives. Le paysage politique des grandes banques centrales continue de diverger, la Banque de Réserve d'Australie entamant tout juste son cycle de réduction, contrairement à la RBNZ, qui a déjà bien avancé dans ce processus. Perspectives futures et reprise économique En regardant vers l'avenir, la RBNZ prévoit que l'OCR pourrait chuter à environ 3 % d'ici la fin de l'année, une réduction plus agressive que celle précédemment indiquée. Bien qu'une reprise économique soit attendue pour 2025, les mouvements de devises seront influencés par plusieurs facteurs clés, notamment les données du PIB domestique à venir, les développements dans la politique commerciale mondiale, les décisions d'investissement des entreprises et la performance du secteur des exportations. Le marché du travail devrait montrer des signes d'amélioration dans la seconde moitié de 2025, ce qui pourrait fournir un soutien supplémentaire à la devise. NZDUSD (intervalle D1) La paire NZDUSD se négocie actuellement près de son niveau le plus élevé de janvier, à 0,57224. Pour que le momentum haussier se poursuive, il est nécessaire que la moyenne mobile simple à 100 jours soit retestée. Si cela réussit, la plage de 0,5831–0,5912 pourrait entrer en jeu. D'autre part, la moyenne mobile simple à 50 jours, à 0,56427, sert actuellement de support. L'indicateur RSI montre une divergence haussière avec des sommets plus élevés, tandis que le MACD continue de s'élargir.

