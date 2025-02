Graphique du jour - Or (10.02.2025)

L'or poursuit son rallye historique, se négociant près de 2 895 $ l'once, alors que l'annonce par le président Trump de tarifs douaniers radicaux sur l'acier et l'aluminium amplifie l'incertitude du marché mondial. Le métal précieux a gagné 2,2 % la semaine dernière, le sentiment du marché favorisant de plus en plus les actifs refuges dans un contexte de tensions commerciales croissantes. Impact de la politique commerciale Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La mise en œuvre prévue par Trump de tarifs douaniers de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium a intensifié les inquiétudes du marché quant à une perturbation du commerce mondial. Cette évolution, associée aux menaces de droits de douane de 100 % sur les pays du BRIC s'ils se diversifient par rapport au dollar, a considérablement renforcé l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Activité des banques centrales La banque centrale chinoise a fait preuve d'un engagement continu en faveur de la diversification des réserves, en augmentant ses avoirs en or pour le troisième mois consécutif en janvier, malgré des prix historiquement élevés. En outre, un programme pilote novateur permet désormais à dix grands assureurs chinois d'investir jusqu'à 1 % de leurs actifs dans l'or, ce qui pourrait libérer environ 27,4 milliards de dollars de nouvelle demande d'investissement. Achats d'or par la banque centrale chinoise. Source : Bloomberg L. P Dynamique du marché Alors que la demande institutionnelle reste forte, l'appétit des consommateurs chinois a montré des signes d'affaiblissement en raison des prix records et des vents contraires de l'économie. La prime de Shanghai s'est transformée en décote au cours des six derniers mois, bien que l'investissement dans les barres et les pièces résiste à la volatilité des marchés boursiers et aux inquiétudes persistantes du secteur de l'immobilier. Perspectives à court terme L'attention du marché se concentrera sur le témoignage du président de la Réserve fédérale, M. Powell, devant le Congrès cette semaine, afin d'obtenir des informations sur la politique monétaire. Alors que les données économiques solides suggèrent que la Fed pourrait retarder les réductions de taux - traditionnellement baissières pour l'or sans rendement - les analystes estiment que les incertitudes géopolitiques plus larges et les préoccupations en matière d'inflation continueront à soutenir les prix. Richard Franulovich, de Westpac, note que l'or « reste dans une zone favorable », avec peu d'obstacles immédiats à de nouveaux gains. Baisse des taux d'intérêt implicite du marché. Source : Bloomberg OR (Intervalle D1) L'or se trade actuellement à son plus haut historique (ATH). Les baissiers tenteront de retester le précédent sommet à 2 790 $, tandis que les haussiers pourraient viser le niveau de retracement de Fibonacci de 161,8 % à 2 948 $. Le support clé est fixé au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6%, qui coïncide avec la SMA de 30 jours. Le RSI montre une divergence haussière dans la zone de surachat. Auparavant, un sommet plus élevé dans cette zone entraînait un ralentissement des gains ou une correction possible. Par ailleurs, le MACD continue d'indiquer une dynamique haussière. Source : xStation

