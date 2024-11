Graphique du jour - Or (22.11.2024)

Le prix de l'or a bondi à 2 694 dollars aujourd'hui, marquant son gain hebdomadaire le plus important depuis octobre 2023, avec une augmentation remarquable de 4,9 % due à l'aggravation des tensions géopolitiques et à l'évolution des attentes en matière de politique monétaire. La hausse du métal précieux a été particulièrement remarquable, affichant des gains pendant cinq sessions consécutives dans un contexte d'escalade des conflits entre la Russie et l'Ukraine.

Le marché a été fortement stimulé par les informations selon lesquelles la Russie a lancé un nouveau missile balistique hypersonique à portée intermédiaire sur la région ukrainienne de Dnipro, marquant ainsi une sérieuse escalade dans ce conflit qui dure depuis 33 mois. Cette évolution, associée à la décision de l'administration Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes fabriquées aux États-Unis pour effectuer des frappes en profondeur en Russie, a considérablement accru la demande de valeurs refuges. Baisse des taux d'intérêt implicite du marché. Source : Bloomberg Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les commentaires pessimistes du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, qui a exprimé sa confiance dans la trajectoire de l'inflation vers l'objectif de la Fed, ont renforcé la trajectoire ascendante de l'or. Selon Bloomberg, les acteurs du marché évaluent actuellement à 56 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt en décembre. Le métal précieux a fait preuve d'une résistance remarquable cette année, affichant un gain de 30 % malgré la force du dollar et des données mitigées sur le marché du travail américain. Le rapport de jeudi a montré que les demandes initiales d'allocations chômage hebdomadaires sont tombées à 213 000, un plus bas de sept mois, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 220 000. L'intérêt institutionnel reste fort, avec le SPDR Gold Trust, le plus grand ETF adossé à l'or au monde, qui a rapporté une augmentation de 0,29% de ses avoirs à 877,97 tonnes. Pour l'avenir, les principales institutions financières maintiennent des perspectives optimistes pour 2025, Goldman Sachs et UBS ayant récemment publié des prévisions positives. Le marché suivra de près les prochaines données sur le climat de consommation aux États-Unis et les remarques de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, pour obtenir des indications supplémentaires sur la politique monétaire. Le complexe de métaux précieux plus large a également bénéficié du sentiment positif, l'argent augmentant à 31,06 $ l'once, le palladium atteignant 1 040,85 $, tandis que le platine est resté stable, tous visant des gains hebdomadaires dans le contexte d'une prime géopolitique accrue. Or (Intervalle D1) L'or profite d'une dynamique haussière, approchant la résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%. Hier, il a clôturé au-dessus de la SMA de 50 jours, et aujourd'hui il s'échange au-dessus de la SMA de 30 jours. Le RSI montre une divergence haussière et le MACD a émis un signal d'achat hier. Pour que les baissiers reprennent le contrôle, le niveau clé serait le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.



