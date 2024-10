Graphique du jour - Or (30.09.2024)

Le marché de l'or a connu une forte volatilité aujourd'hui, les prix se maintenant à des niveaux proches des records malgré un léger recul de 0,7 %. Cette situation s'inscrit dans un contexte complexe d'évolution de l'économie mondiale, de tensions géopolitiques et d'évolution des attentes en matière de politique monétaire. Le métal précieux se négocie actuellement autour de 2 630 dollars l'once, soit un peu moins que son récent record historique de 2 685 dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La résistance de l'or survient malgré les nouvelles mesures de relance chinoises annoncées au cours du week-end. La Banque populaire de Chine a demandé aux banques d'abaisser les taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants d'ici la fin du mois d'octobre, probablement de 50 points de base en moyenne. Cette mesure, qui vise à soutenir le secteur immobilier et l'économie du pays, a eu un impact mitigé sur les prix de l'or. La performance du dollar américain a été un facteur clé influençant l'or. L'indice du dollar (DXY) s'accroche actuellement à des gains de reprise, soutenus par les données plus froides que prévu de l'inflation américaine PCE de vendredi. L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,7 % en glissement annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de 2 % de la banque centrale. Ces données sur l'inflation ont alimenté les attentes du marché quant à une baisse significative des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Actuellement, les opérateurs évaluent à 42 % la probabilité d'une réduction des taux de 50 points de base en novembre, contre 54 % vendredi. Ces attentes d'un assouplissement de la politique monétaire ont été l'un des principaux moteurs de la récente hausse de l'or. La baisse des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt pourrait expliquer l'évolution des prix aujourd'hui. L'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ajoute à la complexité du marché. Au cours du week-end, Israël a poursuivi ses frappes sur le Liban et a affirmé avoir tué un autre haut responsable du Hezbollah. L'Iran, qui soutient le puissant groupe militant, a promis de riposter, faisant remarquer que le meurtre « ne restera pas sans réponse ». Ces événements ont accru les incertitudes mondiales, ce qui pourrait renforcer le rôle de l'or en tant que valeur refuge. Pour les traders et les investisseurs, les facteurs clés à surveiller dans les prochains jours sont les suivants : Le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la journée, qui pourrait donner des indications sur les perspectives politiques de la banque centrale.

Les données sur l'emploi aux États-Unis cette semaine, y compris les chiffres de l'ADP et le rapport crucial sur les emplois non agricoles.

L'évolution du conflit au Moyen-Orient.

l'impact des mesures de relance de la Chine sur le climat économique mondial.

Les prix de l'or devraient rester sensibles à ces développements, ainsi qu'à tout changement dans les attentes de la Réserve fédérale américaine en matière de politique. Le récent rebond du métal l'a poussé dans une zone de surachat sur les graphiques techniques, ce qui suggère la possibilité d'une correction à court terme. Toutefois, la tendance générale reste haussière, soutenue par les incertitudes géopolitiques et les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire.

Or (intervalle D1) L'or se négocie actuellement en baisse de 0,7 %. La raison principale pourrait être la force du dollar américain. Le premier support pour l'or est le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6%, actuellement à $2590, soit 40 dollars en dessous du prix actuel du marché. Il est également proche de la moyenne mobile de 15 jours, ce qui pourrait aider l'action du prix. Le RSI poursuit sa divergence haussière et se situe actuellement juste en dessous des niveaux de survente. Tout mouvement au-dessus de 70 conduirait à nouveau à des gains dans le prix de l'or. Le MACD se resserre mais reste également haussier. D'un point de vue technique, le niveau clé sera le support mentionné précédemment de $2590. Une baisse supplémentaire pourrait déclencher un renversement de tendance.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."