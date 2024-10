Graphique du jour - PÉTROLE (11.10.2024)

Le pétrole a été au centre de l'attention des marchés ces dernières semaines et semble être en passe de clôturer une deuxième semaine de hausse à près de 79 dollars le baril de Brent (OIL). Hier, le cabinet de guerre israélien, dirigé par Netanyahu, a débattu d'une réponse militaire à l'Iran. La réponse n'a toujours pas eu lieu, mais de nouvelles informations nous parviennent constamment du Moyen-Orient, montrant le déroulement des hostilités au Liban, avec Téhéran une fois de plus impliqué dans les commentaires. Il semble que les États-Unis soient quelque peu surpris par la position d'Israël, et des rapports de presse récents indiquent que le président Biden et ses conseillers ont été surpris par un plan proposé pour une attaque d'escalade qu'Israël a probablement (bien qu'à un moment non spécifié) l'intention de mener, en frappant l'infrastructure critique iranienne. C'est également ce qu'a suggéré la chaîne de télévision Al-Arabiya.

L'attaque à la roquette d'hier contre les positions des casques bleus de l'ONU au Liban a suscité une nouvelle controverse, à la suite de laquelle la Maison Blanche a fait savoir publiquement qu'elle attendrait une explication. Le Liban a également annoncé qu'il déplaçait une partie de son armée vers le sud, où elle repoussera les attaques de l'armée israélienne, et l'Iran a demandé à Jérusalem de cesser de bombarder les immeubles résidentiels libanais

Tout porte à croire que Netanyahou a l'intention de mettre en œuvre un plan de « victoire totale » sur le Hezbollah et qu'il ne veut pas arrêter l'opération militaire au Liban tant que l'objectif n'est pas atteint. Un tel scénario implique naturellement une augmentation des tensions dans la région et potentiellement une nouvelle action militaire de l'Iran, qui subit la pression d'un « monde arabe » inquiet de la situation libanaise.

Fitch a noté à juste titre que les tensions géopolitiques améliorent effectivement le sentiment du marché du pétrole, atténuant l'environnement de la demande qui reste globalement assez « mou ». Israël semble déterminé à poursuivre ses opérations militaires dans la région et a fait état d'une attaque contre un autre dirigeant du Hezbollah, Wafiq Safa, qui a été grièvement blessé. À l'approche des élections américaines, où la victoire de Trump pourrait signaler un soutien potentiellement plus fort de Washington à l'égard d'Israël, la situation au Moyen-Orient menace de réellement s'envenimer, et une augmentation des tensions par rapport aux niveaux actuels pourrait entraîner un rebond du pétrole au-dessus de 80 dollars le baril. Un tel scénario sera également crucial pour le cycle de réduction des taux américains, car la hausse des prix des carburants, que la Fed n'a pas envisagée en septembre, pourrait effectivement limiter l'ampleur de l'assouplissement de la politique aux États-Unis à une seule réduction cette année. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique du prix du pétrole (OIL, intervalle H1) En ce qui concerne le pétrole, nous observons une formation en drapeau haussière potentielle, où le niveau de résistance clé reste inchangé à 80 dollars le baril. Une très forte impulsion haussière pourrait ouvrir la voie à 90 $ le baril. Les haussiers ont réussi à rebondir sur le support des niveaux 38,2 Fibo et 23,6 Fibo, en grande partie en raison de la persistance de fortes tensions dans la région du Moyen-Orient. Source: xStation5

