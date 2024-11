Graphique du jour - PETROLE (19.11.2024)

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 3 % hier, le Brent s'établissant à 73,12 dollars et le WTI à 69,16 dollars, principalement en raison d'importantes perturbations de l'offre et de l'escalade des tensions géopolitiques. La réaction immédiate du marché a fait suite à l'annonce d'un arrêt complet de la production du champ norvégien Johan Sverdrup, le plus grand champ pétrolier d'Europe occidentale produisant 755 000 barils par jour, en raison d'une panne d'électricité sur la terre ferme. En outre, le champ pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, exploité par Chevron, a réduit sa production de 28 à 30 % en raison de travaux de maintenance sur une chaudière de récupération, les réparations devant se poursuivre jusqu'au 23 novembre. Ces perturbations combinées ont temporairement réduit l'offre mondiale de près d'un million de barils par jour. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique fonctionnent actuellement à des taux saisonniers les plus élevés depuis plus de trois décennies, traitant 9,31 millions de barils par jour. Ce regain d'activité est dû à la forte demande de produits en provenance du Mexique et du Brésil, les exportations américaines de produits devant atteindre 2,96 millions de barils par jour ce mois-ci, soit le niveau le plus élevé depuis sept ans. La forte demande d'exportation a poussé les marges de raffinage (marge de craquage 3-2-1) à leurs plus hauts niveaux depuis le mois d'août. Le marché réagit également à l'escalade des tensions dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'administration Biden ayant autorisé l'Ukraine à utiliser des armes fabriquées aux États-Unis pour effectuer des frappes en profondeur en Russie. Cette évolution a introduit une prime de risque géopolitique supplémentaire dans les prix du pétrole, en particulier à la suite de la plus importante frappe aérienne russe sur l'Ukraine depuis près de trois mois. Parallèlement, les grandes compagnies pétrolières, dont BP, Shell et Equinor, se recentrent sur les investissements traditionnels dans le pétrole et le gaz, réduisant leurs plans de transition énergétique dans un contexte d'inquiétude quant à la rentabilité des énergies renouvelables. Ce changement stratégique intervient alors que l'AIE prévoit un pic de la demande de pétrole d'ici la fin de la décennie et un excédent potentiel de l'offre d'un million de barils par jour d'ici 2025. La structure du marché WTI est passée en contango pour la première fois depuis février 2024 avant l'expiration du contrat de décembre, ce qui indique des préoccupations de surabondance à court terme malgré les perturbations actuelles de l'offre. Cette évolution technique, combinée à un élargissement de l'écart Brent-WTI, suggère une complexité sous-jacente du marché alors que les opérateurs mettent en balance les contraintes immédiates de l'offre et les incertitudes de la demande à plus long terme. PÉTROLE (intervalle D1) Le pétrole s'échange près d'une résistance clé au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6%. Le RSI montre une divergence haussière progressive, le MACD se resserrant vers un signal d'achat potentiel. Les haussiers visent à retester la SMA de 50 jours à 74,04 $, tandis que les baissiers se concentrent sur les plus bas de septembre. Source : xStation

