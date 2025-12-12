Graphique du jour - SILVER (12.12.2025)

L’argent a prolongé cette semaine son rallye historique, atteignant un nouveau record absolu autour de 64,20 dollars l’once, soutenu par une vigueur exceptionnelle de la demande à la fois industrielle et d’investissement. Selon le World Silver Survey 2025, le métal entre désormais dans sa cinquième année consécutive de déficit structurel d’offre, ce qui demeure l’un des facteurs haussiers de long terme les plus puissants pour le marché.

La production minière mondiale stagne pratiquement à 813 millions d’onces par an , tandis que le recyclage n’a pas progressé suffisamment pour compenser la hausse de la consommation. Ce déséquilibre persistant constitue l’une des principales raisons de la tendance haussière des prix.

La demande industrielle s'envole dans les secteurs de l'électronique, du photovoltaïque, des énergies vertes et de la fabrication avancée. Le Silver Institute indique que la fabrication industrielle a atteint un niveau record en 2025.

indique que la fabrication industrielle a atteint un niveau record en 2025. La participation des investisseurs s’est intensifiée à mesure que les rendements réels reculent et que les conditions monétaires s’assouplissent. Les flux vers les ETF sont redevenus positifs, l’argent surperformant l’or et affichant une performance proche du double depuis le début de l’année.

Les analystes se montrent de plus en plus optimistes. Bank of America a relevé son objectif de prix à 12 mois à 65 USD (ce qui n’implique pratiquement plus de potentiel haussier aux niveaux actuels), tandis que BNP Paribas estime que l’argent pourrait atteindre 100 USD l’once d’ici fin 2026, porté par des déficits d’offre persistants et une demande de valeur refuge.

Des contraintes structurelles limitent la capacité du marché à répondre par une augmentation de l’offre. La majeure partie de l’argent étant produite comme sous-produit des mines de plomb, de zinc, de cuivre et d’or, la hausse des prix ne se traduit pas par une augmentation immédiate de la production.

Les principaux risques incluent une possible réduction de l’utilisation de l’argent dans le secteur solaire, des phénomènes de substitution dans les applications industrielles, ainsi qu’un recul potentiel de la demande d’investissement si l’environnement macroéconomique évoluait défavorablement, notamment en cas de remontée des taux réels.

La dernière décision de la Réserve fédérale a apporté un soutien visible au complexe des métaux précieux. Une troisième baisse consécutive de 25 points de base, accompagnée de l’annonce d’achats mensuels de bons du Trésor à court terme (T-bills) pour 40 milliards de dollars, a pesé sur le dollar américain et soutenu à la fois l’or et l’argent. L’argent demeure la valeur la plus performante parmi les métaux précieux, bénéficiant d’une combinaison de fondamentaux physiques de plus en plus tendus, d’une politique monétaire favorable et de moteurs de demande solides et diversifiés. Le marché aborde 2026 avec l’une des configurations haussières les plus convaincantes observées depuis plus d’une décennie, même si la volatilité devrait rester élevée à mesure que les prix testent de nouvelles zones.

Argent (intervalle D1)

L’analyse graphique de l’argent montre que le prix évolue à près de 50 % au-dessus de l’EMA 200, une dynamique très similaire à celle observée autour du 20 octobre. De plus, le mouvement haussier rapide qui a suivi la correction de novembre est presque identique (1:1) au précédent. Cette dynamique pourrait accroître la volatilité de l’argent, mais compte tenu du changement de politique de la Fed et de la solidité de la demande, le métal aborde la période de Noël et du Nouvel An dans un climat très optimiste. La cassure au-dessus de 60 dollars l’once le 9 décembre a déclenché un surcroît de momentum.