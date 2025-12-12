Les contrats à terme sur le DAX évoluent en hausse aujourd’hui, et l’indice au comptant progresse de près de 0,5 %. Presque tous les secteurs de l’indice affichent des gains. Les solides résultats de Lululemon Athletica (LULU.US) ont soutenu le sentiment à l’égard des entreprises allemandes du secteur de l’habillement et de la chaussure, notamment Adidas (ADS.DE) et Puma (PUM.DE). AQR Capital a déclaré une position vendeuse sur BASF (BAS.DE), mais les actions du géant de la chimie évoluent malgré tout en hausse aujourd’hui. EasyJet (EZJ.UK) a été dégradée de « acheter » à « conserver » ; l’objectif de cours a été abaissé à 520 pence (contre 650 pence auparavant). Les actions de la compagnie progressent néanmoins en dépit de cette dégradation. Indice DE40 (unité de temps D1) Les contrats à terme sur le DAX conservent une dynamique haussière lors de la dernière séance de la semaine. Le principal défi pour les acheteurs aujourd’hui est de franchir le seuil des 24 500 points, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux records historiques. Source: xStation5 Source: Bloomberg Finance LP Les actions Lufthansa progressent après un rapport de Kepler Cheuvreux Les actions Lufthansa ont gagné jusqu’à 6,9 %, atteignant leur plus haut niveau en séance depuis août 2023. Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation sur le transporteur allemand de « conserver » à « acheter », mettant en avant un profil rendement/risque de plus en plus attractif ainsi que des facteurs de soutien en vue de l’année prochaine. L’objectif de cours a été relevé à 11 euros (contre 7,50 euros auparavant). Les analystes estiment que le potentiel de hausse est « difficile à ignorer », soulignant la réussite de la restructuration, une possible reprise de l’économie américaine et la réouverture potentielle de l’espace aérien russe. Par ailleurs, les contraintes de capacité à l’échelle du secteur et les faibles prix du carburant constituent un environnement de marché favorable. Dans le même temps, certains défis subsistent, notamment la pression exercée par les syndicats, la concurrence des compagnies du Moyen-Orient, la structure complexe du groupe et les risques opérationnels. Source: xStation5

