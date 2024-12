Graphique du jour - US100 (04.12.2024)

Le Nasdaq 100 poursuit sa remarquable ascension, atteignant son 34e record de clôture de l'année dans un contexte d'attentes croissantes en matière de réduction des taux d'intérêt, bien que des signes d'épuisement du marché émergent après une hausse de 11 000 milliards de dollars des actions américaines. L'indice à forte composante technologique fait preuve de résilience, même si les positions deviennent de plus en plus nombreuses du côté haussier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principales statistiques du marché : Le Nasdaq 100 progresse de 0,3 % à 19 480,91, marquant son 34ème record de clôture de l'année 2024.

La probabilité d'une baisse des taux en décembre augmente à 73,8%.

Trois séances consécutives de hausse, soit une augmentation de 2,21 % sur cette période

Performance depuis le début de l'année : +29.77% L'élan du secteur technologique se poursuit malgré les avertissements des stratèges du marché concernant un positionnement extrême, y compris l'observation par Citigroup d'un positionnement à terme « complètement unilatéral ». Cette reprise a été particulièrement remarquable pour son ampleur, l'indice ayant progressé de 34,26 % depuis son plus bas de 2024 et affichant un gain remarquable de 37,71 % depuis son plus bas de décembre 2023. Parmi les mouvements sectoriels notables, citons la vigueur des services de communication, tandis que les actions individuelles ont affiché des performances mitigées. Palantir Technologies a enregistré des gains (+6,9 %) grâce à l'extension de l'autorisation gouvernementale, tandis qu'Intel a subi des pressions (-6,1 %) en raison des spéculations sur la succession du PDG. Le marché du travail continue de faire preuve de résilience, les offres d'emploi ayant augmenté à 7,74 millions en octobre, dépassant les attentes et soutenant l'idée d'un « atterrissage en douceur ». Ces données, associées aux commentaires du gouverneur de la Fed, M. Kugler, sur la solidité des marchés du travail et l'amélioration des tendances inflationnistes, ont renforcé la confiance du marché dans l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt. La situation technique reste solide, même si certains analystes, dont Bloomberg Intelligence, notent des signes précurseurs de tension à l'approche de 2025. La série de trois jours de hausse de l'indice, avec des gains de 2,21 %, suggère un intérêt persistant de la part des investisseurs institutionnels malgré des valorisations élevées. Baisse des taux d'intérêt implicite du marché. Source : Bloomberg : Bloomberg À l'avenir, l'attention du marché se concentre sur les prochaines données relatives à l'emploi et sur les commentaires du président de la Fed, M. Powell, qui pourraient fournir des informations cruciales sur le calendrier des baisses de taux potentielles. Le positionnement actuel suggère que les marchés sont de plus en plus confiants dans un pivot politique en décembre ou janvier, bien qu'un tel sentiment unanime précède souvent des périodes de volatilité accrue. US100 (intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie à un niveau record, le pic de la mi-juillet de 20 895 faisant désormais office de soutien initial pour les haussiers. Les principaux niveaux cibles pour les baissiers sont la moyenne mobile à 50 jours à 20 606 et les sommets du mois d'août près de 19 917, qui s'alignent sur la moyenne mobile à 100 jours. L'indice RSI est progressivement orienté à la hausse, s'approchant de la zone de surachat, ce qui indique une forte dynamique. Parallèlement, le MACD est en expansion suite à un récent croisement haussier, ce qui confirme la tendance haussière actuelle. Ces indicateurs techniques suggèrent une force haussière continue, bien que la prudence soit de mise alors que le RSI s'approche de niveaux élevés. Source : xStation

