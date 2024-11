Graphique du jour - US100 (21.11.2024)

La session d'aujourd'hui en Europe apporte un refroidissement du sentiment, avec des contrats d'indices américains perdant dans une fourchette de 0,7% à 0,5%. Le contrat Nasdaq 100 (US100) recule de près de 0,5% et s'échange à 20600 points aujourd'hui, bien que le volume soit actuellement faible, et le sentiment pourrait encore changer d'ici l'ouverture du marché à 14h30 GMT. Les résultats de Nvidia, bien que très solides et supérieurs aux prévisions, n'ont pas réussi à améliorer le sentiment des marchés ; ses prévisions de revenus pour le prochain trimestre ont à peine réussi à battre les prévisions du marché et suggèrent le taux de croissance trimestriel le plus bas (7% k/k) depuis le début de 2023. Hier, les actions du géant de l'IA se sont dépréciées de 2,5 % dans les échanges après les heures de bourse, et aujourd'hui, la décote a déjà atteint 3,5 %. Un certain nombre de banques ont relevé leurs recommandations pour la société, notamment Bernstein et J.P. Morgan, mais la réaction de Wall Street suggère que les investisseurs s'inquiètent de la pression des prises de bénéfices, après l'ouverture du marché américain.

Les données macroéconomiques seront au centre de l'attention aujourd'hui, et la réaction à ces données pourrait accroître la volatilité. Entre autres, le marché attendra les données sur les demandes de prestations et la lecture régionale de la Fed de Philadelphie à 13h30 GMT, ainsi que les ventes de logements, la lecture régionale de la Fed de Kansas City et l'indice des indicateurs avancés à 15h00 GMT. En outre, Hammack et Goolsbee de la Fed prendront la parole. Le marché peut commencer à craindre que la politique tarifaire « agressive » proclamée par Trump se retourne contre les actions de la Fed et l'oblige à mettre en pause le cycle de réduction des taux l'année prochaine.

Ces derniers jours, nous avons assisté à un certain nombre de déclarations plutôt hawkish de la part des responsables politiques de la Réserve fédérale, qui ont souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans la poursuite de l'« ajustement » de la politique monétaire alors que l'économie reste robuste et que le marché de l'emploi présente une faiblesse apparente. Certains ont parlé, entre autres, d'un taux neutre plus élevé et ont souligné que l'inflation n'a pas atteint son objectif et que les progrès dans la lutte contre l'inflation ralentissent. Graphique de l'US100 En observant l'US100, on constate que l'indice de référence a atteint la limite inférieure du canal ascendant après le récent roll-off et qu'un rebond au-dessus de 20750 points pourrait lui ouvrir la voie vers les sommets de la première quinzaine de novembre. D'un autre côté, une cassure par le bas pourrait indiquer une pression pour un nouveau test des 20 000 points en tant que support clé et psychologique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

