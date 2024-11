Graphique du jour - US2000 (15.11.2024)

Le Russell 2000 démontre une vulnérabilité significative face aux changements de politique monétaire, sous-performant les grands indices avec une baisse de 1,3 % après les commentaires bellicistes de Powell qui réduisent les attentes de baisses de taux. Les actions des petites capitalisations, traditionnellement plus sensibles aux changements de taux d’intérêt en raison des coûts d’emprunt plus élevés et de leur orientation domestique, font face à une pression renouvelée alors que le calendrier d’assouplissement monétaire se prolonge. Principaux indicateurs du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le Russell 2000 (IWM) est en baisse de 1,3 % suite au discours de Powell à Dallas

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux montrent une probabilité de 58 % d’une réduction des taux en décembre, contre 80 % précédemment

Cinq séances consécutives de renforcement du dollar (UUP) Le paysage des petites capitalisations a changé de manière spectaculaire après l'adresse de Powell à Dallas, où il a souligné la "performance remarquablement bonne" de l'économie et rejeté l'urgence d’une baisse des taux. Cette position affecte particulièrement les petites entreprises, qui portent généralement des dettes plus lourdes et dépendent davantage des conditions économiques nationales que leurs homologues à grande capitalisation. Estimation du parcours des changements de politique monétaire, Source : Bloomberg Le sentiment du marché a été fortement influencé par l’affirmation de Powell selon laquelle la Fed peut aborder les décisions sur les taux avec prudence, étant donné la solidité actuelle de l’économie. La réduction nette de la probabilité d’une baisse des taux en décembre, passant de 80 % à 58 %, crée des vents contraires particuliers pour les actions des petites capitalisations, qui bénéficient souvent de manière disproportionnée des coûts d’emprunt plus bas. La réponse du marché plus large montre un sentiment globalement défensif, avec seulement le secteur de l’énergie restant en territoire positif (+0,4 %). Le déclin plus prononcé du Russell 2000 par rapport aux indices à grande capitalisation met en évidence la sensibilité accrue des petites capitalisations aux attentes de politique monétaire et leur plus grande exposition aux conditions économiques domestiques. Les prévisions de politique de la Fed suggèrent désormais une approche plus progressive des baisses de taux en 2025, avec des estimations de seulement trois baisses de 0,25 point. Cette perspective pose des défis particuliers pour les petites entreprises, qui font généralement face à des coûts d’emprunt plus élevés et disposent de bilans moins solides que leurs homologues à grande capitalisation. La caractéristique distinctive de cette vente a été son impact disproportionné sur les petites capitalisations, reflétant leur sensibilité accrue aux attentes des taux d’intérêt et aux conditions économiques domestiques. La vigueur persistante du dollar ajoute une nouvelle contrainte, affectant particulièrement les petites capitalisations en raison de leur concentration principalement domestique. US2000 (intervalle H4) L'US2000 est en tendance baissière depuis le début de la semaine, perdant 4,62 % jusqu'à présent. Le premier support se situe au plus haut de mi-octobre à 2307,9, avec un support supplémentaire au plus haut de fin octobre à 2265,3 si les baissiers poussent encore plus bas. L'indicateur RSI montre une divergence baissière, s’approchant des niveaux de survente, tandis que le MACD s’élargit, signalant également une divergence baissière. Source : xStation

